https://crimea.ria.ru/20230101/god-nachnetsya-s-vesny-prognoz-dlya-kryma-na-prazdniki-1126213356.html

Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники

Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники

В первые январские дни в Крыму будет по-весеннему тепло и солнечно, а с 5 января похолодает и пойдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T18:04

2023-01-01T18:04

2023-01-01T18:04

радио "спутник в крыму"

новости крыма

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первые январские дни в Крыму будет по-весеннему тепло и солнечно, а с 5 января похолодает и пойдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.А 5 января к Крыму подойдет холодный атмосферный фронт, небо затянут тучи и пойдут дожди с вкраплением мокрого снега. В горах возможен снег. Ночная температура понизится до 0…+5, дневная до +1…6 градусов."6 января погода станет еще более ненастной, пройдут ливневые дожди, температура будет колебаться около нулевой отметки. Ночью слабый минус, днем – слабый плюс. В следующие два дня ночные температуры также будут около 0, а днем до +7…8 градусов. То есть к выходным в Крым вернется в климатическое русло января", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с климатом в Крыму в 2023 годуКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый

https://crimea.ria.ru/20221228/klimaticheskie-itogi-goda-v-krymu-vypalo-ekstremalno-mnogo-osadkov-1126174530.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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