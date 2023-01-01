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Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники - РИА Новости Крым, 01.01.2023
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Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники
Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники
В первые январские дни в Крыму будет по-весеннему тепло и солнечно, а с 5 января похолодает и пойдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T18:04
2023-01-01T18:04
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первые январские дни в Крыму будет по-весеннему тепло и солнечно, а с 5 января похолодает и пойдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.А 5 января к Крыму подойдет холодный атмосферный фронт, небо затянут тучи и пойдут дожди с вкраплением мокрого снега. В горах возможен снег. Ночная температура понизится до 0…+5, дневная до +1…6 градусов."6 января погода станет еще более ненастной, пройдут ливневые дожди, температура будет колебаться около нулевой отметки. Ночью слабый минус, днем – слабый плюс. В следующие два дня ночные температуры также будут около 0, а днем до +7…8 градусов. То есть к выходным в Крым вернется в климатическое русло января", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с климатом в Крыму в 2023 годуКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый
https://crimea.ria.ru/20221228/klimaticheskie-itogi-goda-v-krymu-vypalo-ekstremalno-mnogo-osadkov-1126174530.html
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новости крыма, крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода
Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники

ФОБОС: в Крыму до 4 января по-весеннему тепло, а с 5 января похолодает и пойдут дожди

18:04 01.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первые январские дни в Крыму будет по-весеннему тепло и солнечно, а с 5 января похолодает и пойдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Температурные показатели будут соответствовать марту, то есть на новогодние праздники в Крым придет весна. До 4 января включительно характер метеорологических условий в Крыму и на юге страны будет определяться антициклоном – то есть будет солнечно, тепло и без осадков", - рассказал он.
А 5 января к Крыму подойдет холодный атмосферный фронт, небо затянут тучи и пойдут дожди с вкраплением мокрого снега. В горах возможен снег. Ночная температура понизится до 0…+5, дневная до +1…6 градусов.
"6 января погода станет еще более ненастной, пройдут ливневые дожди, температура будет колебаться около нулевой отметки. Ночью слабый минус, днем – слабый плюс. В следующие два дня ночные температуры также будут около 0, а днем до +7…8 градусов. То есть к выходным в Крым вернется в климатическое русло января", - заключил он.
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Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаКрымЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаКрымская погода
 
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