https://crimea.ria.ru/20230101/god-nachnetsya-s-vesny-prognoz-dlya-kryma-na-prazdniki-1126213356.html
Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники
Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники
В первые январские дни в Крыму будет по-весеннему тепло и солнечно, а с 5 января похолодает и пойдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T18:04
2023-01-01T18:04
2023-01-01T18:04
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403231_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_390448f4b011510b5c263ddf6702b741.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первые январские дни в Крыму будет по-весеннему тепло и солнечно, а с 5 января похолодает и пойдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.А 5 января к Крыму подойдет холодный атмосферный фронт, небо затянут тучи и пойдут дожди с вкраплением мокрого снега. В горах возможен снег. Ночная температура понизится до 0…+5, дневная до +1…6 градусов."6 января погода станет еще более ненастной, пройдут ливневые дожди, температура будет колебаться около нулевой отметки. Ночью слабый минус, днем – слабый плюс. В следующие два дня ночные температуры также будут около 0, а днем до +7…8 градусов. То есть к выходным в Крым вернется в климатическое русло января", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с климатом в Крыму в 2023 годуКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый
https://crimea.ria.ru/20221228/klimaticheskie-itogi-goda-v-krymu-vypalo-ekstremalno-mnogo-osadkov-1126174530.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403231_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_de0ef07cf41146e9ddc3c8b2afd90dee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода
Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники
ФОБОС: в Крыму до 4 января по-весеннему тепло, а с 5 января похолодает и пойдут дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первые январские дни в Крыму будет по-весеннему тепло и солнечно, а с 5 января похолодает и пойдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Температурные показатели будут соответствовать марту, то есть на новогодние праздники в Крым придет весна. До 4 января включительно характер метеорологических условий в Крыму и на юге страны будет определяться антициклоном – то есть будет солнечно, тепло и без осадков", - рассказал он.
А 5 января к Крыму подойдет холодный атмосферный фронт, небо затянут тучи и пойдут дожди с вкраплением мокрого снега. В горах возможен снег. Ночная температура понизится до 0…+5, дневная до +1…6 градусов.
"6 января погода станет еще более ненастной, пройдут ливневые дожди, температура будет колебаться около нулевой отметки. Ночью слабый минус, днем – слабый плюс. В следующие два дня ночные температуры также будут около 0, а днем до +7…8 градусов. То есть к выходным в Крым вернется в климатическое русло января", - заключил он.
Читайте также на РИА Новости Крым: