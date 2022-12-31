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Где и как проведут крымчане Новый год и выходные – опрос

Где и как проведут крымчане Новый год и выходные – опрос - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Где и как проведут крымчане Новый год и выходные – опрос

Новый год ассоциируется для многих с семьей, теплом и отдыхом. С нетерпением люди ждут торжество, шикарное застолье и последующие зимние каникулы. В этом году... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T16:03

2022-12-31T16:03

2022-12-31T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Новый год ассоциируется для многих с семьей, теплом и отдыхом. С нетерпением люди ждут торжество, шикарное застолье и последующие зимние каникулы. В этом году они продлятся девять дней, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.Первым рабочим днем станет 9 января. Таким образом, россияне смогут отлично отдохнуть за это время, перевести дух и с новыми силами отправиться на работу.Но самое главное – хорошо встретить 2023 год. Большинство россиян предпочитают встречать праздник в семейном кругу, следует из данных ВЦИОМ.Так, в новогоднюю ночь дома проведут 80% опрошенных, и только 6% собираются идти в гости, а еще 3% поедут на дачу.Традиция встречать праздник в кругу родных и близких сохраняется веками. И, как мы видим, ей никто до сих пор не изменяет. Ведь для многих Новый год и последующие каникулы – это не только повод отдохнуть, но и провести время с родными и близкими людьми.В зимние каникулы кто-то планирует небольшое путешествие по стране, а кто-то хочет лежать дома и объедаться оливье. Главное, чтобы это действительно помогло человеку отдохнуть.При этом каждый пятый житель страны – 21% опрошенных – особо ничего не планируют на зимние каникулы. Еще 22% и вовсе работают в эти дни. А для кого-то планирование выходных начнется только после основного празднования.А как крымчане собираются провести Новый год и последующие новогодние каникулы узнал корреспондент РИА Новости Крым.

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Какие планы у крымчан на Новый год и зимние каникулы – опрос Какие планы у крымчан на Новый год и зимние каникулы – опрос 2022-12-31T16:03 true PT2M04S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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