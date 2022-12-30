https://crimea.ria.ru/20221230/podvedeny-itogi-respublikanskogo-prirodookhrannogo-konkursa-chistyy-krym-1126219256.html
Подведены итоги республиканского природоохранного конкурса "Чистый Крым"
Подведены итоги республиканского природоохранного конкурса "Чистый Крым" - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Подведены итоги республиканского природоохранного конкурса "Чистый Крым"
В Крыму подвели итоги республиканского природоохранного конкурса "Чистый Крым". Лучшие работы представлены в экспозиции, которая расположена в здании парламента РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T16:38
2022-12-30T16:38
2022-12-30T16:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги республиканского природоохранного конкурса "Чистый Крым". Лучшие работы представлены в экспозиции, которая расположена в здании парламента Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов.Идея конкурса – показать проблемы экологии полуострова через детские рисунки, привлечь детей и их родителей к более ответственному и бережному отношению к природе Крыма.Председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам заверил, что это очень хороший показатель, и поделился радостью, что акция вызвала такой широкий отклик. Комитет провел еще один конкурс – поделок из полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и одноразовой посуды. Здесь также были финалисты и победители. Лучшие работы также вошли в экспозицию, представленную в Госсовете, там же прошло награждение победителей.Поскольку без бережного отношения человека к природе и экологии любых усилий будет не достаточно. Сколько бы баков для раздельного сбора отходов не поставили, сколько бы дворников не вывели на улицы, сколько зеленых насаждений не высадили. Но при таком подходе дети не только сами научатся беречь экологии, но и будут приучать к этому сначала своих родителей, а через время – собственных детей, уверен депутат.Идея конкурса "Чистый Крым" родилась летом во время проведения одноименной республиканской акции, которая проходит не первый год проводится в рамках общекрымского субботника.Ранее председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов сообщил, что работы победителей конкурса разместят на рекламных щитах вдоль крымских трасс.Читайте также:Где в Крыму самый грязный воздух – ученыеМусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопаркиКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подведены итоги республиканского природоохранного конкурса "Чистый Крым"
Крымские школьники показали проблемы экологии региона через рисунки и поделки
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму подвели итоги республиканского природоохранного конкурса "Чистый Крым". Лучшие работы представлены в экспозиции, которая расположена в здании парламента Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов.
Идея конкурса – показать проблемы экологии полуострова через детские рисунки, привлечь детей и их родителей к более ответственному и бережному отношению к природе Крыма.
"За год в акции принял участие 421 учащийся 1-11 классов в четырех возрастных категориях. В финал вышли 42 работы. Победителей определили члены комиссии, специально созданной республиканским министерством образования", – сообщил Шаповалов.
Председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам заверил, что это очень хороший показатель, и поделился радостью, что акция вызвала такой широкий отклик. Комитет провел еще один конкурс – поделок из полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и одноразовой посуды. Здесь также были финалисты и победители. Лучшие работы также вошли в экспозицию, представленную в Госсовете, там же прошло награждение победителей.
"Конкурс показал, что мы движемся в правильном направлении. Очень важно, что получилось привлечь внимание детей к экологической тематике в возрасте, когда у них только формируется экологическая культура", – подчеркнул Шаповалов.
Поскольку без бережного отношения человека к природе и экологии любых усилий будет не достаточно. Сколько бы баков для раздельного сбора отходов не поставили, сколько бы дворников не вывели на улицы, сколько зеленых насаждений не высадили. Но при таком подходе дети не только сами научатся беречь экологии, но и будут приучать к этому сначала своих родителей, а через время – собственных детей, уверен депутат.
Идея конкурса "Чистый Крым" родилась летом во время проведения одноименной республиканской акции, которая проходит не первый год проводится в рамках общекрымского субботника.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов сообщил, что работы победителей конкурса разместят на рекламных щитах вдоль крымских трасс.