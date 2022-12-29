https://crimea.ria.ru/20221229/kuda-krymchanam-luchshe-vlozhit-dengi--sovet-ekonomista-1126173189.html

Куда крымчанам лучше вложить деньги – совет экономиста

Куда крымчанам лучше вложить деньги – совет экономиста - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Куда крымчанам лучше вложить деньги – совет экономиста

В ситуации высокой инфляции, нестабильного курса валют и снижения доходности по депозитам свободные деньги лучше вкладывать в себя и свою семью: сделать давно... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T07:33

2022-12-29T07:33

2022-12-29T07:33

совет эксперта

экономика

общество

риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 298 дек – РИА Новости Крым. В ситуации высокой инфляции, нестабильного курса валют и снижения доходности по депозитам свободные деньги лучше вкладывать в себя и свою семью: сделать давно откладываемый ремонт в квартире, улучшить жилищные условия, оплатить образование детей. Такой совет крымчанам дал экономический аналитик Сергей Землячев."Вкладывать особо некуда""Мы оказались в ситуации, когда мы можем позволить себе финансировать расходы, на которые нам раньше жалко было денег. Раньше, если появлялись деньги и надо было, например, квартиру отремонтировать, мы сидели и думали: "может, лучше приберечь деньги, вложить куда-то, получить доход и потом что-нибудь придумать". Сейчас надо тратить свободные на себя и свою семью – на покупку жилья, образование детей, ремонт, какие-то долгосрочные вещи", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам аналитика, действующие в Крыму процентные ставки по банковским депозитам не покрывают уровень инфляции, а вкладывать, как раньше, в ценные бумаги или иностранную валюту, "сегодня тоже нет смысла".По его мнению, вложения в потребности своей семьи также выполняют важную социальную функцию: "когда люди счастливы, они начинают по-другому оценивать многие процессы, а люди счастливы, когда им удается удовлетворить свои желания"."Может, это звучит упрощенно, но от этого зависит наше экономическое поведение", – считает эксперт.Почему в Крыму растут ценыЭкономист прогнозирует, что цены на товары в 2023 году продолжат расти, даже при прогнозируемом снижении инфляции.Говоря об уровне цен в Крыму, аналитик констатировал постепенное сокращение разрыва между объемом собственных налоговых поступлений в бюджет республики и размером безвозмездных дотаций из федеральной казны. Тем не менее, стоимость товаров в РК продолжает расти по многим причинам. Одним из факторов является ценовой сговор на региональном рынке, полагает специалист."Все-таки географическое положение Крыма предрасполагает к установлению определенного ценового сговора между производителями. Все мы хорошо помним, как говорилось, что когда Крымский мост откроют, сразу цены снизятся. Этого не произошло, потому что производители, которые приходят на крымский рынок, сразу же говорят: "вот у нас цена такая, мы готовы по ней работать". Никто не будет ставить себе прибыль меньшую, если есть возможность иметь прибыль более высокую", – уточнил экономист.Также на уровень цен влияет и тот фактор, что многие крупные российские компании так и не зашли в Крым, несмотря на жесткие санкции Запада против всей страны.

https://crimea.ria.ru/20221107/kak-vliyayut-bankovskie-vklady-na-razmer-sotsvyplat--razyasnenie-eksperta-1125254467.html

https://crimea.ria.ru/20220110/kak-sekonomit-na-benzine---sovety-avtoeksperta-1121978774.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, экономика, общество, риа новости крым