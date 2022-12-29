https://crimea.ria.ru/20221229/ironiyu-sudby-ryazanova-pokazhut-na-novyy-god-v-ssha-1126197874.html

"Иронию судьбы" Рязанова покажут на Новый год в США

"Иронию судьбы" Рязанова покажут на Новый год в США - РИА Новости Крым, 29.12.2022

"Иронию судьбы" Рязанова покажут на Новый год в США

Культовая советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова вошла в топ новогодних фильмов американского киножурнала The... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T22:54

2022-12-29T22:54

2022-12-29T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Культовая советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова вошла в топ новогодних фильмов американского киножурнала The Hollywood Reporter.В канун Нового года киноэксперты предложили своим читателям альтернативу голливудской классике. В список вошли работы режиссеров из Франции, Канады, Японии, Исландии, Испании, Италии, Финляндии и Советского союза.Так, вместо "Один дома" и "Крепкого орешка" зрителям предлагают посмотреть "Иронию судьбы, или С легким паром!". В СССР фильм впервые показали 1 января 1976 года. Спустя почти 47 лет американские аналитики отмечают запоминающуюся музыку, эксцентричность и безумный сюжет советской романтической комедии.Читайте также на РИА Новости Крым:Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССРКак создать новогоднее настроение, если не хочется праздникаКак перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новый год 2023, сша, ссср, в мире, кинематограф, общество, культура