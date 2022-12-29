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"Иронию судьбы" Рязанова покажут на Новый год в США
"Иронию судьбы" Рязанова покажут на Новый год в США - РИА Новости Крым, 29.12.2022
"Иронию судьбы" Рязанова покажут на Новый год в США
Культовая советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова вошла в топ новогодних фильмов американского киножурнала The... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T22:54
2022-12-29T22:54
2022-12-29T22:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Культовая советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова вошла в топ новогодних фильмов американского киножурнала The Hollywood Reporter.В канун Нового года киноэксперты предложили своим читателям альтернативу голливудской классике. В список вошли работы режиссеров из Франции, Канады, Японии, Исландии, Испании, Италии, Финляндии и Советского союза.Так, вместо "Один дома" и "Крепкого орешка" зрителям предлагают посмотреть "Иронию судьбы, или С легким паром!". В СССР фильм впервые показали 1 января 1976 года. Спустя почти 47 лет американские аналитики отмечают запоминающуюся музыку, эксцентричность и безумный сюжет советской романтической комедии.Читайте также на РИА Новости Крым:Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССРКак создать новогоднее настроение, если не хочется праздникаКак перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новый год 2023, сша, ссср, в мире, кинематограф, общество, культура
"Иронию судьбы" Рязанова покажут на Новый год в США
Американский киножурнал включил "Иронию судьбы" Рязанова в топ праздничных фильмов