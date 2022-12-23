https://crimea.ria.ru/20221223/dmitriy-kiselev-predstavit-novyy-film-krasnyy-proekt-o-zhizni-sssr-1126099809.html

Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР

Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представит новый фильм, в котором расскажет обо всей сути "Красного проекта" — уникальной... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T15:46

2022-12-23T15:46

2022-12-23T15:46

миа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представит новый фильм, в котором расскажет обо всей сути "Красного проекта" — уникальной истории строительства советского государства.Кинолента приурочена к 100-летию создания СССР и подробно рассмотрит основные этапы его истории. Ранний период становления Союза, Великая Отечественная война, покорение космоса, социально-экономическое развитие государства и закат советской эпохи — все это детально отражено в новом фильме."Красный проект" выйдет на онлайн-платформе "Смотрим" и в эфире канала "Россия 1" 25 декабря в 21:00.30 декабря 2022 года исполнится ровно 100 лет со дня основания Советского Союза. Он объединял в себе 15 социалистических республик: Российская, Украинская, Белорусская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская. После развала советского государства его правопреемницей стала Российская Федерация.Читайте также на РИА Новости Крым: Задержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и СимоньянЗапад разрушает собственные базовые ценности – Дмитрий КиселевМаргарита Симоньян награждена орденом Почета

https://crimea.ria.ru/20221208/parad-suverenitetov-stal-pokhoronnoy-protsessiey-ekspert-o-raspade-sssr-1125760261.html

ссср

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", дмитрий киселев, общество, культура, история, ссср, новости, кинематограф, видео