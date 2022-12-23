Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221223/dmitriy-kiselev-predstavit-novyy-film-krasnyy-proekt-o-zhizni-sssr-1126099809.html
Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР
Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представит новый фильм, в котором расскажет обо всей сути "Красного проекта" — уникальной... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T15:46
2022-12-23T15:46
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
общество
культура
история
ссср
новости
кинематограф
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/15/1119602160_0:100:3080:1833_1920x0_80_0_0_86853a5f45e1d2ee8eeafae4d67a9680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представит новый фильм, в котором расскажет обо всей сути "Красного проекта" — уникальной истории строительства советского государства.Кинолента приурочена к 100-летию создания СССР и подробно рассмотрит основные этапы его истории. Ранний период становления Союза, Великая Отечественная война, покорение космоса, социально-экономическое развитие государства и закат советской эпохи — все это детально отражено в новом фильме."Красный проект" выйдет на онлайн-платформе "Смотрим" и в эфире канала "Россия 1" 25 декабря в 21:00.30 декабря 2022 года исполнится ровно 100 лет со дня основания Советского Союза. Он объединял в себе 15 социалистических республик: Российская, Украинская, Белорусская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская. После развала советского государства его правопреемницей стала Российская Федерация.Читайте также на РИА Новости Крым: Задержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и СимоньянЗапад разрушает собственные базовые ценности – Дмитрий КиселевМаргарита Симоньян награждена орденом Почета
https://crimea.ria.ru/20221208/parad-suverenitetov-stal-pokhoronnoy-protsessiey-ekspert-o-raspade-sssr-1125760261.html
ссср
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/15/1119602160_253:0:2828:1931_1920x0_80_0_0_53665cac1a65ba3a97b78627d73c8b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миа "россия сегодня", дмитрий киселев, общество, культура, история, ссср, новости, кинематограф, видео
Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР

Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни и судьбе СССР

15:46 23.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представит новый фильм, в котором расскажет обо всей сути "Красного проекта" — уникальной истории строительства советского государства.
Кинолента приурочена к 100-летию создания СССР и подробно рассмотрит основные этапы его истории. Ранний период становления Союза, Великая Отечественная война, покорение космоса, социально-экономическое развитие государства и закат советской эпохи — все это детально отражено в новом фильме.
Герб СССР
8 декабря, 19:59Радио "Спутник в Крыму"
"Парад суверенитетов" стал похоронной процессией: эксперт о распаде СССР
"Красный проект" выйдет на онлайн-платформе "Смотрим" и в эфире канала "Россия 1" 25 декабря в 21:00.
30 декабря 2022 года исполнится ровно 100 лет со дня основания Советского Союза. Он объединял в себе 15 социалистических республик: Российская, Украинская, Белорусская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская. После развала советского государства его правопреемницей стала Российская Федерация.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и Симоньян
Запад разрушает собственные базовые ценности – Дмитрий Киселев
Маргарита Симоньян награждена орденом Почета
 
МИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевОбществоКультураИсторияСССРНовостиКинематографВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников
15:46Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР
15:36Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине
15:25Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
14:48В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины
14:41На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей
14:22Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области
13:44КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти
13:25Сотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника"
13:15Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ
13:08Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти
12:51В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками
12:30В центре Мелитополя взорвался автомобиль
12:16Крым два дня будет заливать дождями
12:12В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото
12:00Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги
11:30ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
11:29В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин
11:16Где в Крыму не будет воды в пятницу и субботу — адреса
11:08Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина
Лента новостейМолния