https://crimea.ria.ru/20221228/vlasti-khersonschiny-ne-vydvoryayut-grazhdan-na-ukrainu--saldo-1126180799.html

Власти Херсонщины не выдворяют граждан на Украину – Сальдо

Власти Херсонщины не выдворяют граждан на Украину – Сальдо - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Власти Херсонщины не выдворяют граждан на Украину – Сальдо

Власти Херсонской области пока не применяют практику выдворения неблагонадежных граждан на подконтрольную Киеву территорию, как это делается в Запорожской... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T19:44

2022-12-28T19:44

2022-12-28T19:44

владимир сальдо

херсонская область

политика

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области пока не применяют практику выдворения неблагонадежных граждан на подконтрольную Киеву территорию, как это делается в Запорожской области. Такие решения возможны, когда в регионе начнет функционировать судебная система. Об этом заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо. По словам врио губернатора, он является сторонником того, что за преступления нужно не выдворять, а сажать в тюрьму. "Считаю, что люди должны понести наказание, соответствующее их преступлению", - сказал он. Говоря о формировании судебной системы в регионе, Сальдо отметил, что уже создан судебный департамент и суд общей юрисдикции. Суды нового российского субъекта вынесут первые решения уже в январе, заверил врио губернатора. Сальдо добавил, что в 2023 году в Херсонской области также создадут представительства и приемные российских федеральных ведомств и министерств, всего их будет 42. С сентября этого года власти Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на подконтрольную киевскому режиму территорию. В частности, такая мера применяется к тем, кто ведет проукраинскую пропаганду, пытается сорвать учебный процесс в школах, препятствует работе граждан с местными администрациями. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, выдворенные из Запорожской области граждане смогут в будущем вернуться, если не будут вести подрывную деятельность и осознают свою вину.

https://crimea.ria.ru/20221228/novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-budet-rasschitan-na-30-tysyach-zhiteley-1126180451.html

херсонская область

новые регионы россии

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владимир сальдо, херсонская область, политика, новые регионы россии, украина