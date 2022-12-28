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Власти Херсонщины не выдворяют граждан на Украину – Сальдо
Власти Херсонщины не выдворяют граждан на Украину – Сальдо - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Власти Херсонщины не выдворяют граждан на Украину – Сальдо
Власти Херсонской области пока не применяют практику выдворения неблагонадежных граждан на подконтрольную Киеву территорию, как это делается в Запорожской... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T19:44
2022-12-28T19:44
2022-12-28T19:44
владимир сальдо
херсонская область
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области пока не применяют практику выдворения неблагонадежных граждан на подконтрольную Киеву территорию, как это делается в Запорожской области. Такие решения возможны, когда в регионе начнет функционировать судебная система. Об этом заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо. По словам врио губернатора, он является сторонником того, что за преступления нужно не выдворять, а сажать в тюрьму. "Считаю, что люди должны понести наказание, соответствующее их преступлению", - сказал он. Говоря о формировании судебной системы в регионе, Сальдо отметил, что уже создан судебный департамент и суд общей юрисдикции. Суды нового российского субъекта вынесут первые решения уже в январе, заверил врио губернатора. Сальдо добавил, что в 2023 году в Херсонской области также создадут представительства и приемные российских федеральных ведомств и министерств, всего их будет 42. С сентября этого года власти Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на подконтрольную киевскому режиму территорию. В частности, такая мера применяется к тем, кто ведет проукраинскую пропаганду, пытается сорвать учебный процесс в школах, препятствует работе граждан с местными администрациями. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, выдворенные из Запорожской области граждане смогут в будущем вернуться, если не будут вести подрывную деятельность и осознают свою вину.
https://crimea.ria.ru/20221228/novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-budet-rasschitan-na-30-tysyach-zhiteley-1126180451.html
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владимир сальдо, херсонская область, политика, новые регионы россии, украина
Власти Херсонщины не выдворяют граждан на Украину – Сальдо
Сальдо: в Херсонской области пока не применяется практика выдворения граждан на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым.
Власти Херсонской области пока не применяют практику выдворения неблагонадежных граждан на подконтрольную Киеву территорию, как это делается в Запорожской области. Такие решения возможны, когда в регионе начнет функционировать судебная система. Об этом заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо
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"Из Херсонской области мы никого не выдворяли, не депортировали. Такую технологию мы не применяли. Будут суды, они и будут принимать решения. Может, вывезем кого-то прямо к границе и отправим", - сказал Сальдо журналистам на пресс-конференции в среду.
По словам врио губернатора, он является сторонником того, что за преступления нужно не выдворять, а сажать в тюрьму.
"Считаю, что люди должны понести наказание, соответствующее их преступлению", - сказал он.
Говоря о формировании судебной системы в регионе, Сальдо отметил, что уже создан судебный департамент и суд общей юрисдикции.
"Сейчас идет работа по подбору судей. Подыскиваем специалистов. Нам нужно создать хозяйственный, арбитражный и военный гарнизонный суды – и будет полный комплект судебной системы", – уточнил он.
Суды нового российского субъекта вынесут первые решения уже в январе, заверил врио губернатора.
Сальдо добавил, что в 2023 году в Херсонской области также создадут представительства и приемные российских федеральных ведомств и министерств, всего их будет 42.
С сентября этого года власти Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на подконтрольную киевскому режиму территорию. В частности, такая мера применяется к тем, кто ведет проукраинскую пропаганду, пытается сорвать учебный процесс в школах, препятствует работе граждан с местными администрациями. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, выдворенные из Запорожской области граждане смогут в будущем вернуться, если не будут вести подрывную деятельность и осознают свою вину.