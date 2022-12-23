https://crimea.ria.ru/20221223/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-na-23-dekabrya-1126093185.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 23 декабря

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 23 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 42 человек. РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T10:21

2022-12-23T10:21

2022-12-23T10:21

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

крым

севастополь

новости крыма

новости

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122174156_0:258:3184:2048_1920x0_80_0_0_f53f9dd82b6db089446017d2b6b8b375.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 42 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 210 501 положительных на COVID-19, рассказали в региональном минздраве.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом – 5412.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 20 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 056 человек, выздоровели 94 278.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – РоспотребнадзорКарантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, крым, севастополь, новости крыма, новости, грипп, роспотребнадзор