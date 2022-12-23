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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 23 декабря
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 23 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 42 человек. РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T10:21
2022-12-23T10:21
2022-12-23T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 42 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 210 501 положительных на COVID-19, рассказали в региональном минздраве.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом – 5412.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 20 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 056 человек, выздоровели 94 278.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – РоспотребнадзорКарантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 23 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 42 человек.
На территории Республики Крым выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 210 501 положительных на COVID-19, рассказали в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 599 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 40 человек, за весь период – 203 123", — говорится в сообщении.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом – 5412.
В городе зарегистрировано 20 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы девять человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 50 пациентов, из них 44 — с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", — проинформировали в правительстве города.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 056 человек, выздоровели 94 278.
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