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Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников
Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников
Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал шеф-сомелье WINEPARK Дмитрий Плотников. Его кандидатуру поддержали участники ассоциации на собрании, которое... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T16:09
2022-12-23T16:14
mriya resort &spa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал шеф-сомелье WINEPARK Дмитрий Плотников. Его кандидатуру поддержали участники ассоциации на собрании, которое состоялось 18 декабря в Центре винного туризма.Крымская ассоциация сомелье – профессиональное сообщество, которое защищает интересы представителей профессии сомелье, а также общественные интересы, связанные с деятельностью в области вин, крепких спиртных напитков, сервиса. Ассоциация проводит специализированные мероприятия для развития профессии сомелье на территории Крыма и является филиалом Российской ассоциации сомелье. До избрания Дмитрия Плотникова ее возглавляла шеф-сомелье "Food Expert" Тахмина Назимова. В голосовании за нового президента приняли участие члены ассоциации, в том числе представители виноделен "Инкерман", "Массандра" и "Новый Свет".Большинство голосов отдали за шефа-сомелье WINEPARK by Mriya.Выступая перед участниками собрания, Дмитрий Плотников поделился планами по развитию Крымской ассоциации сомелье. Совместно с участниками ассоциации он планирует провести конкурс сомелье, фестивали вин и винный экономический форум.По его словам, уже сейчас большинство виноделен строят на своих территориях рестораны и беседки, где угощает гостей локальными сырами и блюдами из местных продуктов. И чтобы погрузиться в это, требуется чек-лист правильных действий, подчеркнул новый президент ассоциации.Дмитрий Плотников начал карьеру в 2017 году в качестве помощника сомелье в Mriya Resort &amp; SPA. За год дошел до сомелье отеля и получил в управление точку продаж, взялся за обучение персонала и работал над проектом робот-сомелье. В 2019 году Дмитрию доверили WINEPARK и назначили его шефом-сомелье. Это дало ему новый профиль работы, где он занимается функциональными доработками проекта, разработкой специальных и регулярных продуктов парка, аналитическими исследованиями, а также сервисным сопровождением мероприятий. Плотников тесно сотрудничает с экспертным сообществом и составляет коллекцию Банка вина, которая сейчас уже насчитывает более 20 тысяч бутылок со всего мира.* РекламаID: 4CQwVszH9pSWM8TxXNZООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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РИА Новости Крым
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4.7
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mriya resort &spa, крым, виноделие в крыму, общество, новости крыма
Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников

Крымскую ассоциацию сомелье возглавил Дмитрий Плотников

16:09 23.12.2022 (обновлено: 16:14 23.12.2022)
 
© Пресс-служба отеля Mriya Resort & SPAНовым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников
Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников
© Пресс-служба отеля Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал шеф-сомелье WINEPARK Дмитрий Плотников. Его кандидатуру поддержали участники ассоциации на собрании, которое состоялось 18 декабря в Центре винного туризма.
Крымская ассоциация сомелье – профессиональное сообщество, которое защищает интересы представителей профессии сомелье, а также общественные интересы, связанные с деятельностью в области вин, крепких спиртных напитков, сервиса. Ассоциация проводит специализированные мероприятия для развития профессии сомелье на территории Крыма и является филиалом Российской ассоциации сомелье. До избрания Дмитрия Плотникова ее возглавляла шеф-сомелье "Food Expert" Тахмина Назимова. В голосовании за нового президента приняли участие члены ассоциации, в том числе представители виноделен "Инкерман", "Массандра" и "Новый Свет".
Большинство голосов отдали за шефа-сомелье WINEPARK by Mriya.
Выступая перед участниками собрания, Дмитрий Плотников поделился планами по развитию Крымской ассоциации сомелье. Совместно с участниками ассоциации он планирует провести конкурс сомелье, фестивали вин и винный экономический форум.
"Если говорить про развитие, то мы берем вектор на создание прочной связи между ассоциацией сомелье и виноделов, где каждый участник знает направление развития, что происходит на рынке. В планах создание большего количества маршрутов винного туризма и проводников в них. Виноделие и туризм сейчас развиваются, но разным путем, и наша задача их соединить в один механизм. Виноделие уже сейчас развивается молниеносно, мы преодолеваем семимильными шагами те этапы, на которые потребовалось всему миру столетия, и когда уже есть опыт, то его нужно перенять и правильно адаптировать в наш регион", — подчеркнул Плотников.
По его словам, уже сейчас большинство виноделен строят на своих территориях рестораны и беседки, где угощает гостей локальными сырами и блюдами из местных продуктов. И чтобы погрузиться в это, требуется чек-лист правильных действий, подчеркнул новый президент ассоциации.
Дмитрий Плотников начал карьеру в 2017 году в качестве помощника сомелье в Mriya Resort & SPA. За год дошел до сомелье отеля и получил в управление точку продаж, взялся за обучение персонала и работал над проектом робот-сомелье. В 2019 году Дмитрию доверили WINEPARK и назначили его шефом-сомелье. Это дало ему новый профиль работы, где он занимается функциональными доработками проекта, разработкой специальных и регулярных продуктов парка, аналитическими исследованиями, а также сервисным сопровождением мероприятий. Плотников тесно сотрудничает с экспертным сообществом и составляет коллекцию Банка вина, которая сейчас уже насчитывает более 20 тысяч бутылок со всего мира.
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