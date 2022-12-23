https://crimea.ria.ru/20221223/novym-prezidentom-krymskoy-assotsiatsii-somele-stal-dmitriy-plotnikov-1126100912.html

Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников

Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников

Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал шеф-сомелье WINEPARK Дмитрий Плотников. Его кандидатуру поддержали участники ассоциации на собрании, которое... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T16:09

2022-12-23T16:09

2022-12-23T16:14

mriya resort &spa

крым

виноделие в крыму

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126100763_0:64:777:501_1920x0_80_0_0_d07546f0658b59454415fc9a5d63bfd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал шеф-сомелье WINEPARK Дмитрий Плотников. Его кандидатуру поддержали участники ассоциации на собрании, которое состоялось 18 декабря в Центре винного туризма.Крымская ассоциация сомелье – профессиональное сообщество, которое защищает интересы представителей профессии сомелье, а также общественные интересы, связанные с деятельностью в области вин, крепких спиртных напитков, сервиса. Ассоциация проводит специализированные мероприятия для развития профессии сомелье на территории Крыма и является филиалом Российской ассоциации сомелье. До избрания Дмитрия Плотникова ее возглавляла шеф-сомелье "Food Expert" Тахмина Назимова. В голосовании за нового президента приняли участие члены ассоциации, в том числе представители виноделен "Инкерман", "Массандра" и "Новый Свет".Большинство голосов отдали за шефа-сомелье WINEPARK by Mriya.Выступая перед участниками собрания, Дмитрий Плотников поделился планами по развитию Крымской ассоциации сомелье. Совместно с участниками ассоциации он планирует провести конкурс сомелье, фестивали вин и винный экономический форум.По его словам, уже сейчас большинство виноделен строят на своих территориях рестораны и беседки, где угощает гостей локальными сырами и блюдами из местных продуктов. И чтобы погрузиться в это, требуется чек-лист правильных действий, подчеркнул новый президент ассоциации.Дмитрий Плотников начал карьеру в 2017 году в качестве помощника сомелье в Mriya Resort & SPA. За год дошел до сомелье отеля и получил в управление точку продаж, взялся за обучение персонала и работал над проектом робот-сомелье. В 2019 году Дмитрию доверили WINEPARK и назначили его шефом-сомелье. Это дало ему новый профиль работы, где он занимается функциональными доработками проекта, разработкой специальных и регулярных продуктов парка, аналитическими исследованиями, а также сервисным сопровождением мероприятий. Плотников тесно сотрудничает с экспертным сообществом и составляет коллекцию Банка вина, которая сейчас уже насчитывает более 20 тысяч бутылок со всего мира.* РекламаID: 4CQwVszH9pSWM8TxXNZООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com

https://crimea.ria.ru/20221108/skazka-v-krymu-mriya-resort--spa-priglashaet-na-novyy-god-1125266515.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, крым, виноделие в крыму, общество, новости крыма