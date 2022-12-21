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Паромы, погода и трафик: все о работе Керченской переправы 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Паромы, погода и трафик: все о работе Керченской переправы 21 декабря
Паромы, погода и трафик: все о работе Керченской переправы 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Паромы, погода и трафик: все о работе Керченской переправы 21 декабря
Керченская паромная переправа работает штатно, курсирующие на линии паромы перевезли более 34,3 тысячи автотранспортных средств и почти 3,9 тысяч вагонов. Об... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, курсирующие на линии паромы перевезли более 34,3 тысячи автотранспортных средств и почти 3,9 тысяч вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, ветер западный 2-7 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 10-60 см. Температура воздуха днем +4…6, воды в море +6…8 градусов", — добавили в Минтрансе.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Очередь на переправуПо данным операштаба Кубани, очереди на Керченскую переправу ожидают 164 машины. За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым более 300 транспортных средств и 349 пассажиров."На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 21 декабря ждут очереди на переправу 164 автомобиля, в том числе грузовые. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - проинформировали в оперштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиДвижение автомобилей по Крымскому мосту снова остановятКерченская переправа возобновила работу
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керченская паромная переправа, керчь, крымский мост, крым, новости крыма, новости, транспорт
Паромы, погода и трафик: все о работе Керченской переправы 21 декабря

Минтранс России: Керченская паромная переправа 21 декабря работает штатно, шторма нет

10:31 21.12.2022 (обновлено: 10:47 21.12.2022)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, курсирующие на линии паромы перевезли более 34,3 тысячи автотранспортных средств и почти 3,9 тысяч вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 48 623 пассажира, 34 359 автотранспортных средств и 3 897 железнодорожных вагонов. Курсирующими на линии паромами выполнено 1146 рейсов", — говорится в сообщении.
Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, ветер западный 2-7 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 10-60 см. Температура воздуха днем +4…6, воды в море +6…8 градусов", — добавили в Минтрансе.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Очередь на переправу
По данным операштаба Кубани, очереди на Керченскую переправу ожидают 164 машины. За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым более 300 транспортных средств и 349 пассажиров.
"На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 21 декабря ждут очереди на переправу 164 автомобиля, в том числе грузовые. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - проинформировали в оперштабе.
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Керченская паромная переправаКерчьКрымский мостКрымНовости КрымаНовостиТранспорт
 
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