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Паромы, погода и трафик: все о работе Керченской переправы 21 декабря

Паромы, погода и трафик: все о работе Керченской переправы 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Паромы, погода и трафик: все о работе Керченской переправы 21 декабря

Керченская паромная переправа работает штатно, курсирующие на линии паромы перевезли более 34,3 тысячи автотранспортных средств и почти 3,9 тысяч вагонов. Об... РИА Новости Крым, 21.12.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, курсирующие на линии паромы перевезли более 34,3 тысячи автотранспортных средств и почти 3,9 тысяч вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, ветер западный 2-7 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 10-60 см. Температура воздуха днем +4…6, воды в море +6…8 градусов", — добавили в Минтрансе.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Очередь на переправуПо данным операштаба Кубани, очереди на Керченскую переправу ожидают 164 машины. За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым более 300 транспортных средств и 349 пассажиров."На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 21 декабря ждут очереди на переправу 164 автомобиля, в том числе грузовые. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - проинформировали в оперштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиДвижение автомобилей по Крымскому мосту снова остановятКерченская переправа возобновила работу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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