https://crimea.ria.ru/20221220/rossiyan-budut-besplatno-pereobuchat-novoy-professii-esche-dva-goda-1126009839.html

Россиян будут бесплатно переобучать новой профессии еще два года

Россиян будут бесплатно переобучать новой профессии еще два года - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Россиян будут бесплатно переобучать новой профессии еще два года

Правительство России продлило программы бесплатного переобучения и дополнительного профобразования по проекту "Содействие занятости" на 2023 и 2024 годы. РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T12:53

2022-12-20T12:53

2022-12-20T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Правительство России продлило программы бесплатного переобучения и дополнительного профобразования по проекту "Содействие занятости" на 2023 и 2024 годы. 14 млрд на два годаКак сообщает пресс-служба кабмина, россияне могут переобучиться по наиболее востребованным профессиям."На гранты, которые позволят возместить затраты образовательных организаций, предусмотрено в 2023 году – более 8,2 млрд рублей, в 2024 году – более 6,2 млрд рублей", - сказано в сообщении.Кого и где будут учитьПо данным пресс-службы, рассчитывать не бесплатное переобучение могут безработные, сотрудники под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины. По расчетам правительства, в следующем году воспользоваться такой возможностью смогут не менее 138 тыс. человек, а в 2024-ом – еще 104 тысячи россиян.Обучение продолжат организовывать "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Томский государственный университет. Подать заявку на обучение можно на портале "Работа в России".Читайте также на РИА новости Крым:Программу бесплатного переобучения распространят на молодежь до 35 летЧисло безработных в Севастополе выросло минимум в 5 разПутин: нужно удвоить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста

https://crimea.ria.ru/20221024/khvatit-li-v-krymu-raboty-novym-grazhdanam-otvet-vlastey-1125060857.html

https://crimea.ria.ru/20220916/krym-i-sevastopol-poluchat-56-mln-rubley-na-sotsialnye-kontrakty-1124522375.html

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россия, общество, правительство россии, новости