https://crimea.ria.ru/20221219/v-sevastopole-poymali-18-letnego-seriynogo-vora-1125978026.html

В Севастополе поймали 18-летнего серийного вора

В Севастополе поймали 18-летнего серийного вора - РИА Новости Крым, 19.12.2022

В Севастополе поймали 18-летнего серийного вора

В Севастополе задержан серийный вор, который выносил деньги и бытовую технику из торговых объектов в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T10:52

2022-12-19T10:52

2022-12-19T11:17

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан серийный вор, который выносил деньги и бытовую технику из торговых объектов в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Злоумышленником оказался 18-летний местный житель. Он повреждал окна или двери в торговых объектах, проникал внутрь и похищал мелкую бытовую технику и деньги из кассовых аппаратов."Объектами преступных посягательств, как правило, становились бары, кафе и табачные лавки", – уточнили в полиции.Причиненный ущерб составил порядка 130 тысяч рублей.Молодой человек задержан и находится под домашним арестом. Правоохранители установили его причастность по меньшей мере к пяти фактам краж. Возбуждены уголовные дела. Розыск его подельников и следствие продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец украл у строителей электроинструменты вместе с вагоном В Севастополе поймали серийных автоугонщиков В Крыму подросток украл с карты родного деда больше ста тысяч рублей

https://crimea.ria.ru/20221128/v-sevastopole-18-letniy-retsidivist-izbil-i-ograbil-neznakomtsa-1125575172.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, новости крыма, общество, закон и право