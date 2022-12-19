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В Севастополе поймали 18-летнего серийного вора
В Севастополе поймали 18-летнего серийного вора - РИА Новости Крым, 19.12.2022
В Севастополе поймали 18-летнего серийного вора
В Севастополе задержан серийный вор, который выносил деньги и бытовую технику из торговых объектов в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T10:52
2022-12-19T10:52
2022-12-19T11:17
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан серийный вор, который выносил деньги и бытовую технику из торговых объектов в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Злоумышленником оказался 18-летний местный житель. Он повреждал окна или двери в торговых объектах, проникал внутрь и похищал мелкую бытовую технику и деньги из кассовых аппаратов."Объектами преступных посягательств, как правило, становились бары, кафе и табачные лавки", – уточнили в полиции.Причиненный ущерб составил порядка 130 тысяч рублей.Молодой человек задержан и находится под домашним арестом. Правоохранители установили его причастность по меньшей мере к пяти фактам краж. Возбуждены уголовные дела. Розыск его подельников и следствие продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец украл у строителей электроинструменты вместе с вагоном В Севастополе поймали серийных автоугонщиков В Крыму подросток украл с карты родного деда больше ста тысяч рублей
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, новости крыма, общество, закон и право
В Севастополе поймали 18-летнего серийного вора
Обчищал кафе и табачные лавки: в Севастополе задержан серийный 18-летний вор
10:52 19.12.2022 (обновлено: 11:17 19.12.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан серийный вор, который выносил деньги и бытовую технику из торговых объектов в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Злоумышленником оказался 18-летний местный житель. Он повреждал окна или двери в торговых объектах, проникал внутрь и похищал мелкую бытовую технику и деньги из кассовых аппаратов.
"Объектами преступных посягательств, как правило, становились бары, кафе и табачные лавки", – уточнили в полиции.
Причиненный ущерб составил порядка 130 тысяч рублей.
Молодой человек задержан и находится под домашним арестом. Правоохранители установили его причастность по меньшей мере к пяти фактам краж. Возбуждены уголовные дела. Розыск его подельников и следствие продолжаются.
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