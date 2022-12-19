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В Крыму частично без воды четыре муниципалитета
В Крыму частично без воды четыре муниципалитета - РИА Новости Крым, 19.12.2022
В Крыму частично без воды четыре муниципалитета
Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T11:52
2022-12-19T11:52
2022-12-19T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Адреса и сроки отключенийПо данным предприятия, до 17 часов без воды останутся абоненты, расположенные в Симферополе, по улице Аэрофлотской и в Заводском переулке, до 14.00 - частичное отключение столичной улицы Новой и переулка Киевского.В Джанскойском селе Мускатном воды не будет до 17 часов.В Керчи до шести часов вечера без воды улицы Ульяновых, Олега Кошевого, Колхозная, Шахматная, Курортная, Верхняя Приморская переулки Юнатов, Поветкина, Рыбацкий, до 19.00 — село Войково, улицы Лихачева, Школьная, Гагарина, Самойлова, Комарова, Боровикова.В Алуштинском районе до 16 часов без воды улица Горького, 45-77 села Приветного.Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик о снижении потерь питьевой воды в Симферополе на 30-35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей водоснабжения. Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: как надолго хватит воды в КрымуКак экономить на воде, не меняя привычекМноговодная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы воды
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В Крыму частично без воды четыре муниципалитета
В связи с работами на сетях в Крыму ограничено водоснабжение ряда населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Адреса и сроки отключений
По данным предприятия, до 17 часов без воды останутся абоненты, расположенные в Симферополе, по улице Аэрофлотской и в Заводском переулке, до 14.00 - частичное отключение столичной улицы Новой и переулка Киевского.
В Джанскойском селе Мускатном воды не будет до 17 часов.
В Керчи до шести часов вечера без воды улицы Ульяновых, Олега Кошевого, Колхозная, Шахматная, Курортная, Верхняя Приморская переулки Юнатов, Поветкина, Рыбацкий, до 19.00 — село Войково, улицы Лихачева, Школьная, Гагарина, Самойлова, Комарова, Боровикова.
В Алуштинском районе до 16 часов без воды улица Горького, 45-77 села Приветного.
Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик о снижении потерь питьевой воды
в Симферополе на 30-35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей водоснабжения.
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