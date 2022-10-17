https://crimea.ria.ru/20221017/skolko-vody-perestal-teryat-simferopol-blagodarya-zamene-vodovodov-1124933678.html

Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов

Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов

Потери питьевой воды в Симферополе снизились на 30-35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей водоснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T20:04

2022-10-17T20:04

2022-10-17T15:24

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Потери питьевой воды в Симферополе снизились на 30-35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей водоснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.Гость студии напомнил, что за прошлый год в городе были заменены около 30 км основных магистральных водопроводов.Он отметил, что достичь таких результатов удалось не только благодаря снижению потерь, но и регулировке системы водоснабжения. В частности, было установлено около 150 единиц запорно-регулирующей арматуры. Это позволило "разбить" магистральные водоводы на секторы."Теперь в случае аварии или запланированного ремонта нет необходимости отключать полгорода для проведения работ. Также значительно снизились потери воды при сливе и последующем наполнении системы", – отметил руководитель предприятия.Он добавил, что Симферополь на 95% снабжается из водохранилищ, за счет подземных источников поступает около 5% воды. Это позволяет скважинам "отдохнуть" после достаточно интенсивной эксплуатации в период засухи в прошлые годы.

https://crimea.ria.ru/20221017/na-skolko-khvatit-vody-iz-simferopolskogo-vodokhranilischa--uchenyy-1124895814.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя