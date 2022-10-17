https://crimea.ria.ru/20221017/skolko-vody-perestal-teryat-simferopol-blagodarya-zamene-vodovodov-1124933678.html
Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов
Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов
Потери питьевой воды в Симферополе снизились на 30-35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей водоснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T20:04
2022-10-17T20:04
2022-10-17T15:24
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Потери питьевой воды в Симферополе снизились на 30-35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей водоснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.Гость студии напомнил, что за прошлый год в городе были заменены около 30 км основных магистральных водопроводов.Он отметил, что достичь таких результатов удалось не только благодаря снижению потерь, но и регулировке системы водоснабжения. В частности, было установлено около 150 единиц запорно-регулирующей арматуры. Это позволило "разбить" магистральные водоводы на секторы."Теперь в случае аварии или запланированного ремонта нет необходимости отключать полгорода для проведения работ. Также значительно снизились потери воды при сливе и последующем наполнении системы", – отметил руководитель предприятия.Он добавил, что Симферополь на 95% снабжается из водохранилищ, за счет подземных источников поступает около 5% воды. Это позволяет скважинам "отдохнуть" после достаточно интенсивной эксплуатации в период засухи в прошлые годы.
https://crimea.ria.ru/20221017/na-skolko-khvatit-vody-iz-simferopolskogo-vodokhranilischa--uchenyy-1124895814.html
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов
Потери воды в Симферополе снизились на 35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым.
Потери питьевой воды в Симферополе снизились на 30-35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей водоснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.
Гость студии напомнил, что за прошлый год в городе были заменены около 30 км основных магистральных водопроводов.
"Уже полгода эксплуатируем новые сети и видим существенный результат по снижению потребления воды. Если раньше в сутки на город уходило 150-160 тысяч кубов питьевой воды, то после замены – не более 120-125 тысяч кубов", – сказал Новик.
Он отметил, что достичь таких результатов удалось не только благодаря снижению потерь, но и регулировке системы водоснабжения. В частности, было установлено около 150 единиц запорно-регулирующей арматуры. Это позволило "разбить" магистральные водоводы на секторы.
"Теперь в случае аварии или запланированного ремонта нет необходимости отключать полгорода для проведения работ. Также значительно снизились потери воды при сливе и последующем наполнении системы", – отметил руководитель предприятия.
Он добавил, что Симферополь на 95% снабжается из водохранилищ, за счет подземных источников поступает около 5% воды. Это позволяет скважинам "отдохнуть" после достаточно интенсивной эксплуатации в период засухи в прошлые годы.