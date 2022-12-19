https://crimea.ria.ru/20221219/12-chasov-zaderzhki-poezd-simferopol---perm-otstaet-iz-za-nepogody-1126000654.html

12 часов задержки: Поезд Симферополь - Пермь отстает из-за непогоды

12 часов задержки: Поезд Симферополь - Пермь отстает из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.12.2022

12 часов задержки: Поезд Симферополь - Пермь отстает из-за непогоды

Поезд №141/142 Симферополь - Пермь, который вышел из крымской столицы 17 декабря и должен был прибыть в Пермь 20 числа, из-за погодных условий сильно... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T19:53

2022-12-19T19:53

2022-12-19T19:54

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Поезд №141/142 Симферополь - Пермь, который вышел из крымской столицы 17 декабря и должен был прибыть в Пермь 20 числа, из-за погодных условий сильно задерживается в пути. Как сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", к этому моменту отставание от графика составляет почти 12 часов.Слишком долгая дорога"Из-за непогоды на перегоне Филипповка – Сарай-Гир в Оренбургской области обледенели провода. В этой связи поезд серьезно отстал от графика. На 18.40 понедельника опоздания составляет около 11 часов 40 минут", - сказано в сообщении.Есть шансы "нагнать" расписаниеПеревозчик заверил, что делает все возможное ,чтобы ускорить следование состава и сделать незапланированно длинную поездку комфортнее: "После остановки в Уфе для всех пассажиров поезда будет организовано горячее питание. Мы рассчитываем, что поезд к прибытию в Пермь сможет частично "нагнать" расписание", - добавили в компании.С 11 декабря поезда, следующие в Крым, курсируют по зимнему расписанию. За счет увеличения скорости движения удалось сократить продолжительность поездки для пассажиров поездов № 373/374 Симферополь – Смоленск, № 316 Симферополь – Адлер, № 184 Севастополь – Мурманск, № 28 Симферополь – Москва. С 12 декабря до середины марта назначен дополнительный состав Москва – Симферополь. Поезд № 141/142 Пермь – Симферополь курсирует между городами дважды в неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового годаКак "поймать" места на поезд из Крыма — АТОРПоезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажира

https://crimea.ria.ru/20191220/Zhurnalistka-iz-Shvetsii-ostalas-pod-vpechatleniem-ot-rossiyskikh-poezdov-1117776177.html

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гранд сервис экспресс, поезд, транспорт, крым, симферополь, новости крыма