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Сколько машин ждут переправы через Керченский пролив со стороны Тамани

Сколько машин ждут переправы через Керченский пролив со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Сколько машин ждут переправы через Керченский пролив со стороны Тамани

После возобновления работы Керченской переправы очереди из машин на паромы со стороны Краснодарского края практически нет. Сейчас отбытия на накопительной... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T17:02

2022-12-17T17:02

2022-12-17T17:02

краснодарский край

керченская паромная переправа

керченский пролив

транспорт

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краснодар

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. После возобновления работы Керченской переправы очереди из машин на паромы со стороны Краснодарского края практически нет. Сейчас отбытия на накопительной площадке в поселке Ильич ожидают всего 14 машин. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."За минувшие сутки паромы "Керченский 2","Лаврентий", "Ейск" и "Мария" перевезли в Крым 311 машин и 388 пассажиров", - уточняется в сообщении.С момента запуска работы переправы в порт "Керчь" на паромах переправились более 14 тысяч машин и почти 21 тысяча пассажиров."По направлению к Крымскому мосту накопительные площадки в городе Славянск-на-Кубани выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости. Автомобилей на площадках нет. В Красноармейском районе перехватывающая парковка по трассе Краснодар – Славянск – Темрюк, съезд хутор Турковский, не принимает машины", - добавили в оперштабе.Работа Керченской паромной переправы была возобновлена 17 декабря после вынужденного простоя из-за сильного ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа возобновила работуСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года

https://crimea.ria.ru/20221217/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1125952927.html

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, новости, краснодар, керчь