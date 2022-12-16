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РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2022
РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
Банк РНКБ выдал более 250 льготных кредитов по госпрограмме газификации населенных пунктов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T15:35
2022-12-16T15:35
2022-12-16T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Банк РНКБ выдал более 250 льготных кредитов по госпрограмме газификации населенных пунктов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Такой кредит предоставляется на срок до пяти лет, максимальная сумма – 160 тысяч рублей, а для льготных категорий граждан – 200 тысяч. Взятые по нему средства можно использовать для покупки газового оборудования и монтажа газовых сетей в доме и на придомовой территории. По данным банка, чаще всего такие займы оформляют жители Симферополя, Белогорска, Нижнегорского, а также Симферопольского, Белогорского и Нижнегорского районов.Наряду с программой газификации, РНКБ участвует и в программе "Комплексное развитие сельских территорий", которая предполагает выдачу кредитов по ставке 5%. Принять участие в ней могут заемщики, зарегистрированные по месту жительства на сельских территориях и нуждающиеся в деньгах на благоустройство дома. Средства можно направить на приобретение и монтаж оборудования централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения и ремонт жилых домов.Подробнее узнать об условиях потребительского кредитования можно на сайте банка, а подать заявку на получение услуги – на сайте, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ 24/7, а также в любом отделении этого финансового учреждения.*рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruID 4CQwVszH9pSWLuCYJGe
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рнкб (пао), экономика, крым, общество, новости, новости крыма
РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
15:35 16.12.2022 (обновлено: 15:37 16.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Банк РНКБ выдал более 250 льготных кредитов по госпрограмме газификации населенных пунктов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"С момента запуска программы летом 2022 года РНКБ выдал более 250 кредитов по ставке 3% на общую сумму свыше 30 млн рублей. Отметим, что с 1 декабря для участников этой программы отменено требование о том, что заемщик должен быть собственником домовладения. Теперь оформить кредит может любой гражданин России, соответствующий размещенным на официальном сайте банка требованиям, при предоставлении подтверждающих документов", — говорится в сообщении.
Такой кредит предоставляется на срок до пяти лет, максимальная сумма – 160 тысяч рублей, а для льготных категорий граждан – 200 тысяч. Взятые по нему средства можно использовать для покупки газового оборудования и монтажа газовых сетей в доме и на придомовой территории. По данным банка, чаще всего такие займы оформляют жители Симферополя, Белогорска, Нижнегорского, а также Симферопольского, Белогорского и Нижнегорского районов.
Наряду с программой газификации, РНКБ участвует и в программе "Комплексное развитие сельских территорий", которая предполагает выдачу кредитов по ставке 5%. Принять участие в ней могут заемщики, зарегистрированные по месту жительства на сельских территориях и нуждающиеся в деньгах на благоустройство дома. Средства можно направить на приобретение и монтаж оборудования централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения и ремонт жилых домов.
Подробнее узнать об условиях потребительского кредитования можно на сайте банка, а подать заявку на получение услуги – на сайте, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ 24/7, а также в любом отделении этого финансового учреждения.
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru