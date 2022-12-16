https://crimea.ria.ru/20221216/rnkb-vydal-30-mln-rubley-lgotnykh-kreditov-na-gazifikatsiyu-domov-v-krymu-1125940554.html

РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму

РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2022

РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму

Банк РНКБ выдал более 250 льготных кредитов по госпрограмме газификации населенных пунктов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T15:35

2022-12-16T15:35

2022-12-16T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Банк РНКБ выдал более 250 льготных кредитов по госпрограмме газификации населенных пунктов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Такой кредит предоставляется на срок до пяти лет, максимальная сумма – 160 тысяч рублей, а для льготных категорий граждан – 200 тысяч. Взятые по нему средства можно использовать для покупки газового оборудования и монтажа газовых сетей в доме и на придомовой территории. По данным банка, чаще всего такие займы оформляют жители Симферополя, Белогорска, Нижнегорского, а также Симферопольского, Белогорского и Нижнегорского районов.Наряду с программой газификации, РНКБ участвует и в программе "Комплексное развитие сельских территорий", которая предполагает выдачу кредитов по ставке 5%. Принять участие в ней могут заемщики, зарегистрированные по месту жительства на сельских территориях и нуждающиеся в деньгах на благоустройство дома. Средства можно направить на приобретение и монтаж оборудования централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения и ремонт жилых домов.Подробнее узнать об условиях потребительского кредитования можно на сайте банка, а подать заявку на получение услуги – на сайте, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ 24/7, а также в любом отделении этого финансового учреждения.*рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruID 4CQwVszH9pSWLuCYJGe

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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