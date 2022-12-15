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Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг
Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг
В четверг Крымский полуостров окажется во власти балканского циклона, повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах — очень... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. В четверг Крымский полуостров окажется во власти балканского циклона, повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах — очень сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +7...+9.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, утром, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.В Алуште, Ялте ночью без осадков, +1…3. Днем дождь +8…10В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи такая же картинга по осадкам. Температура воздуха ночью 0…+3, днем до +7 градусов.Ранее на всей территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря из-за сильных ливней и ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – экспертКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученыйЛивень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг, 15 декабря

00:01 15.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. В четверг Крымский полуостров окажется во власти балканского циклона, повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах — очень сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, днем +5…+10, в горах +1…+4 градусов", — говорится в сообщении.

Прогноз по городам

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +7...+9.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, утром, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.
В Алуште, Ялте ночью без осадков, +1…3. Днем дождь +8…10
В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи такая же картинга по осадкам. Температура воздуха ночью 0…+3, днем до +7 градусов.
Ранее на всей территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря из-за сильных ливней и ветра.
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Крымская погодаКрымНовости КрымаНовостиОбществоСимферопольСевастопольЯлтаЕвпаторияАлуштаКерчьСудак
 
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