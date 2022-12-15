https://crimea.ria.ru/20221215/balkanskiy-tsiklon-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1125887916.html

Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг

Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг

В четверг Крымский полуостров окажется во власти балканского циклона, повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах — очень... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. В четверг Крымский полуостров окажется во власти балканского циклона, повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах — очень сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +7...+9.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, утром, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.В Алуште, Ялте ночью без осадков, +1…3. Днем дождь +8…10В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи такая же картинга по осадкам. Температура воздуха ночью 0…+3, днем до +7 градусов.Ранее на всей территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря из-за сильных ливней и ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – экспертКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученыйЛивень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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