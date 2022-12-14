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Главные новости Крыма: 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Главные новости Крыма: 14 декабря
Главные новости Крыма: 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Главные новости Крыма: 14 декабря
Чем "дышит" крымская столица. Перевозчики просят повысить тарифы – минтранс оценил инициативу. В Крыму приняли бюджет. Земля участникам СВО – в Крыму приняли... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T21:31
2022-12-14T21:31
новости крыма
крым
главное за день
сво
экономика
государственный совет рк (госсовет)
транспорт
повышение тарифов на проезд в крыму
симферополь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Чем "дышит" крымская столица. Перевозчики просят повысить тарифы – минтранс оценил инициативу. В Крыму приняли бюджет. Земля участникам СВО – в Крыму приняли закон. Ялта заработала на парковках.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Симферополе "сложности" с воздухомГлавным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автотранспорт, в Симферополе уровень вредных веществ в атмосфере превышен. Об этом заявили ученые Крымского федерального университета им. Вернадского.Наиболее загрязнены районы ГРЭС, промзон и центра города сразу по нескольким показателям. В последние семь лет ученые университета с помощью газоанализаторов фиксируют девять основных загрязнителей в 132-ух точках у стационарных источников выбросов и на оживленных дорогах.Перевозчики просят поднять проездКрымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в минтрансе республики.Как заявили в ведомстве, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.В общественной палате Крыма заявили, что пока не рассматривают вариант согласования очередного повышения тарифов на проезд. Прежде перевозчики должны заняться улучшением качества обслуживания пассажиров.Дефицитный бюджетПарламент Крыма утвердил бюджет республики на 2023 год с дефицитом 8,2 миллиарда рублей. Согласно закону, в 2023 году доходы бюджета составят 228,3 млрд рублей, расходы – 236,5 млрд рублей, дефицит – 8,2 млрд рублей.Покрытие дефицита планируется за счет инвестиционного бюджетного кредита в 4,3 млрд рублей, реализации акций на 100 млн рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 млрд рублей.Земля бойцам и семьямГоссовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Как сообщил глава республики Серегй Аксенов, изменения внесены в перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков."Перечень дополнен следующими категориями: ветераны боевых действий, направленные для обеспечения выполнения задач или принимающие участие в СВО; инвалиды боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении задач или участии в СВО; члены семьи погибших ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий", - перечислил Аксенов.Как паркуется ЯлтаВ Ялте в 11 раз выросли доходы в бюджет от оплаты муниципальных парковок, сообщила глава администрации Янина Павленко.Отмечается, что припарковать легковушку в Ялте и Алупке можно за 50 рублей в час, в поселках – за 35 рублей. Для владельцев грузовых машин тариф выше – 100 и 70 рублей соответственно. Кроме того, для горожан и льготников имеются привилегии.
https://crimea.ria.ru/20221214/mintrans-kryma-otsenil-prosbu-perevozchikov-povysit-tarify-na-proezd-1125888975.html
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новости крыма, крым, главное за день, сво, экономика, государственный совет рк (госсовет), транспорт, повышение тарифов на проезд в крыму, симферополь, ялта
Главные новости Крыма: 14 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 14 декабря

21:31 14.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Чем "дышит" крымская столица. Перевозчики просят повысить тарифы – минтранс оценил инициативу. В Крыму приняли бюджет. Земля участникам СВО – в Крыму приняли закон. Ялта заработала на парковках.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Симферополе "сложности" с воздухом

Главным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автотранспорт, в Симферополе уровень вредных веществ в атмосфере превышен. Об этом заявили ученые Крымского федерального университета им. Вернадского.
Наиболее загрязнены районы ГРЭС, промзон и центра города сразу по нескольким показателям. В последние семь лет ученые университета с помощью газоанализаторов фиксируют девять основных загрязнителей в 132-ух точках у стационарных источников выбросов и на оживленных дорогах.

Перевозчики просят поднять проезд

Крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в минтрансе республики.
Как заявили в ведомстве, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.
В общественной палате Крыма заявили, что пока не рассматривают вариант согласования очередного повышения тарифов на проезд. Прежде перевозчики должны заняться улучшением качества обслуживания пассажиров.
Пассажиры в салоне автобуса. - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
18:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Минтранс Крыма оценил просьбу перевозчиков повысить тарифы на проезд

Дефицитный бюджет

Парламент Крыма утвердил бюджет республики на 2023 год с дефицитом 8,2 миллиарда рублей. Согласно закону, в 2023 году доходы бюджета составят 228,3 млрд рублей, расходы – 236,5 млрд рублей, дефицит – 8,2 млрд рублей.
Покрытие дефицита планируется за счет инвестиционного бюджетного кредита в 4,3 млрд рублей, реализации акций на 100 млн рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 млрд рублей.

Земля бойцам и семьям

Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Как сообщил глава республики Серегй Аксенов, изменения внесены в перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков.
"Перечень дополнен следующими категориями: ветераны боевых действий, направленные для обеспечения выполнения задач или принимающие участие в СВО; инвалиды боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении задач или участии в СВО; члены семьи погибших ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий", - перечислил Аксенов.
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
13:03
В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха

Как паркуется Ялта

В Ялте в 11 раз выросли доходы в бюджет от оплаты муниципальных парковок, сообщила глава администрации Янина Павленко.
Отмечается, что припарковать легковушку в Ялте и Алупке можно за 50 рублей в час, в поселках – за 35 рублей. Для владельцев грузовых машин тариф выше – 100 и 70 рублей соответственно. Кроме того, для горожан и льготников имеются привилегии.
 
Новости КрымаКрымГлавное за деньСВОЭкономикаГосударственный совет РК (Госсовет)ТранспортПовышение тарифов на проезд в КрымуСимферопольЯлта
 
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