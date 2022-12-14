https://crimea.ria.ru/20221214/glavnye-novosti-kryma-14-dekabrya-1125891760.html

Главные новости Крыма: 14 декабря

Главные новости Крыма: 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Главные новости Крыма: 14 декабря

Чем "дышит" крымская столица. Перевозчики просят повысить тарифы – минтранс оценил инициативу. В Крыму приняли бюджет. Земля участникам СВО – в Крыму приняли... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T21:31

2022-12-14T21:31

2022-12-14T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Чем "дышит" крымская столица. Перевозчики просят повысить тарифы – минтранс оценил инициативу. В Крыму приняли бюджет. Земля участникам СВО – в Крыму приняли закон. Ялта заработала на парковках.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Симферополе "сложности" с воздухомГлавным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автотранспорт, в Симферополе уровень вредных веществ в атмосфере превышен. Об этом заявили ученые Крымского федерального университета им. Вернадского.Наиболее загрязнены районы ГРЭС, промзон и центра города сразу по нескольким показателям. В последние семь лет ученые университета с помощью газоанализаторов фиксируют девять основных загрязнителей в 132-ух точках у стационарных источников выбросов и на оживленных дорогах.Перевозчики просят поднять проездКрымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в минтрансе республики.Как заявили в ведомстве, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.В общественной палате Крыма заявили, что пока не рассматривают вариант согласования очередного повышения тарифов на проезд. Прежде перевозчики должны заняться улучшением качества обслуживания пассажиров.Дефицитный бюджетПарламент Крыма утвердил бюджет республики на 2023 год с дефицитом 8,2 миллиарда рублей. Согласно закону, в 2023 году доходы бюджета составят 228,3 млрд рублей, расходы – 236,5 млрд рублей, дефицит – 8,2 млрд рублей.Покрытие дефицита планируется за счет инвестиционного бюджетного кредита в 4,3 млрд рублей, реализации акций на 100 млн рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 млрд рублей.Земля бойцам и семьямГоссовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Как сообщил глава республики Серегй Аксенов, изменения внесены в перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков."Перечень дополнен следующими категориями: ветераны боевых действий, направленные для обеспечения выполнения задач или принимающие участие в СВО; инвалиды боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении задач или участии в СВО; члены семьи погибших ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий", - перечислил Аксенов.Как паркуется ЯлтаВ Ялте в 11 раз выросли доходы в бюджет от оплаты муниципальных парковок, сообщила глава администрации Янина Павленко.Отмечается, что припарковать легковушку в Ялте и Алупке можно за 50 рублей в час, в поселках – за 35 рублей. Для владельцев грузовых машин тариф выше – 100 и 70 рублей соответственно. Кроме того, для горожан и льготников имеются привилегии.

https://crimea.ria.ru/20221214/mintrans-kryma-otsenil-prosbu-perevozchikov-povysit-tarify-na-proezd-1125888975.html

https://crimea.ria.ru/20221214/v-krymu-natsionaliziruyut-imuschestvo-kompanii-ukrainskogo-oligarkha-1125877576.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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