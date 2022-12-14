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Более 30 улиц Симферополя и садовые товарищества остались без света - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Более 30 улиц Симферополя и садовые товарищества остались без света
Более 30 улиц Симферополя и садовые товарищества остались без света - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Более 30 улиц Симферополя и садовые товарищества остались без света
В Симферополе более 30 улиц Симферополя и 13 садовых товариществ остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T11:44
2022-12-14T11:44
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе более 30 улиц Симферополя и 13 садовых товариществ остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго"."В связи с плановым ремонтом электрооборудования 14 декабря в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи на ряде улиц и в садовых товариществах", - говорится в сообщении.Какие улицы Симферополя 14 декабря без светаВ зону отключения попали улицы Курчатова, Одесская, Красная, Московская, Чонгарская, Ангарская, Генерала Захарова, Жидкова, Коммунальная, Полигонная, Артиллерийская, Козлова, Красноармейская, Черноморская, Стрелковая, Бокуна, Куйбышева, Общественная, Шевцовой, Большевистская, Кавказская, Кавказская/ Керченский, Октябрьская, Ремесленная, Пролетарская, Володарского, Таврическая, Пролетарская/Курчатова, Грибоедова, Партизанская, Рубцова, Смирнова, Буденного, Левкина, пр-т Победы, Кременчугская, Полины Осипенко, Камчатская, Пригородная, Зеленая, Лунная.Кроме того, без света проезд Земляничный, частично переулки Керченский, Вольный, Огородный, Черноморский, Фельдшерский.Садовые товарищества без светаТакже не будет до конца дня электричества в садовых товариществах микрорайона Каменка: "Монтажник", "Мечта", "Консервщик", "Строитель", "Механизатор", "Энтузиаст", "Маяк", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер обесточил центр городаВ Крыму подорожает электричество – новые тарифыКакие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт
https://crimea.ria.ru/20221214/polsotni-ulits-simferopolya-ostanutsya-bez-vody-do-pozdnego-vechera-1125872601.html
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новости крыма, крым, жкх крыма и севастополя, общество, симферополь, энергосистема крыма
Более 30 улиц Симферополя и садовые товарищества остались без света

В Симферополе более 30 улиц Симферополя и 13 садовых товариществ остались без света

11:44 14.12.2022
 
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи в Симферополе
Ремонт линий электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе более 30 улиц Симферополя и 13 садовых товариществ остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования 14 декабря в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи на ряде улиц и в садовых товариществах", - говорится в сообщении.

Какие улицы Симферополя 14 декабря без света

В зону отключения попали улицы Курчатова, Одесская, Красная, Московская, Чонгарская, Ангарская, Генерала Захарова, Жидкова, Коммунальная, Полигонная, Артиллерийская, Козлова, Красноармейская, Черноморская, Стрелковая, Бокуна, Куйбышева, Общественная, Шевцовой, Большевистская, Кавказская, Кавказская/ Керченский, Октябрьская, Ремесленная, Пролетарская, Володарского, Таврическая, Пролетарская/Курчатова, Грибоедова, Партизанская, Рубцова, Смирнова, Буденного, Левкина, пр-т Победы, Кременчугская, Полины Осипенко, Камчатская, Пригородная, Зеленая, Лунная.
Кроме того, без света проезд Земляничный, частично переулки Керченский, Вольный, Огородный, Черноморский, Фельдшерский.

Садовые товарищества без света

Также не будет до конца дня электричества в садовых товариществах микрорайона Каменка: "Монтажник", "Мечта", "Консервщик", "Строитель", "Механизатор", "Энтузиаст", "Маяк", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель".
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