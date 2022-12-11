https://crimea.ria.ru/20221211/livni-veter-i-teplo-pogoda-v-krymu-na-voskresene-1125795760.html

Ливни, ветер и тепло: погода в Крыму на воскресенье

Ливни, ветер и тепло: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Ливни, ветер и тепло: погода в Крыму на воскресенье

Воскресенье в Крыму ожидается теплая, но дождливая погода. Виной тому – серия частных южных циклонов, предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.12.2022

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крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Воскресенье в Крыму ожидается теплая, но дождливая погода. Виной тому – серия частных южных циклонов, предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +15…17.В Ялте и Алуште также будет идти дождь. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем +16...18 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии также дождливо. Ночью воздух прогреется до +10, днем до +16 градусов.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в регионе действует затяжное штормовое предупреждение из-за очень сильных ливней и ветра, который в порывах будет достигать 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: в Крыму обещают "погодный апокалипсис"Аномальное тепло идет в КрымВ ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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