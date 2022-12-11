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Ливни, ветер и тепло: погода в Крыму на воскресенье
Ливни, ветер и тепло: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Ливни, ветер и тепло: погода в Крыму на воскресенье
Воскресенье в Крыму ожидается теплая, но дождливая погода. Виной тому – серия частных южных циклонов, предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.12.2022
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2022-12-11T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Воскресенье в Крыму ожидается теплая, но дождливая погода. Виной тому – серия частных южных циклонов, предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +15…17.В Ялте и Алуште также будет идти дождь. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем +16...18 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии также дождливо. Ночью воздух прогреется до +10, днем до +16 градусов.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в регионе действует затяжное штормовое предупреждение из-за очень сильных ливней и ветра, который в порывах будет достигать 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: в Крыму обещают "погодный апокалипсис"Аномальное тепло идет в КрымВ ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика
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крым, погода в крыму, крымская погода
Ливни, ветер и тепло: погода в Крыму на воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье, 11 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Воскресенье в Крыму ожидается теплая, но дождливая погода. Виной тому – серия частных южных циклонов, предупредили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье и начале рабочей недели неблагоприятная погода в Крыму будет обуславливаться выходом целой серии частных южных циклонов. Ожидаются дожди, во второй половине дня 10 и 11-12 декабря местами очень сильные. Усиление юго-западного ветра 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, днем +13…18, в горах +7…12", - уточняют синоптики
В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17.
В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +15…17.
В Ялте и Алуште также будет идти дождь. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем +16...18 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также дождливо. Ночью воздух прогреется до +10, днем до +16 градусов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в регионе действует затяжное штормовое предупреждение
из-за очень сильных ливней и ветра, который в порывах будет достигать 25 м/с.
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