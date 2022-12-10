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Личное дело Гагарина рассекречено - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Личное дело Гагарина рассекречено
Личное дело Гагарина рассекречено - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Личное дело Гагарина рассекречено
Первый космонавт планеты Юрий Гагарин бросил школу в седьмом классе и имел первую судейскую категорию по баскетболу. Эти и другие данные из его личного дела... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T13:29
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роскосмос
общество
космос
юрий гагарин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин бросил школу в седьмом классе и имел первую судейскую категорию по баскетболу. Эти и другие данные из его личного дела рассекречены Роскосмосом. Как пишет РИА Новости со ссылкой на журнал "Русский космос", гриф секретности был снят по инициативе Роскосмоса в сентябре. Отмечается, многие факты биографии космонавта были широко известны и до этого. Личное дело раскрывает лишь некоторые малоизвестные подробности его жизни. К примеру, даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов (декабрь 1949 года и июнь 1960 года). Рассказываются подробности и о его обучении в Аэроклубе, авиационном училище, службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а также прохождении подготовки в военной части №26266 (Центр подготовки космонавтов). Кроме того, рассекречена информация о семейном положении и наградах.Личное дело раскрыло и более человеческие качества космонавта. К примеру, Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу. А также проливает свет на решающие вехи в жизни Гагарина. Так, к примеру, о его решении не учиться в седьмом классе, а поступить в ремесленное училище в Москве из-за "недостаточного материального состояния" семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Познер помнит, а Третьяков нет: 60 лет знаменитому полету Гагарина"Просто космос": УАЗ выпустил автодом с портретом ГагаринаКак у Гагарина: Роскосмос запустил линию одежды
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роскосмос, общество, космос, юрий гагарин
Личное дело Гагарина рассекречено

Роскосмос снял гриф секретности с личного дела первого космонавта планеты Юрия Гагарина

13:29 10.12.2022
 
© РИА Новости . Alexander Mokletsov / Перейти в фотобанкЮрий Гагарин с дочерьми Леной и Галей.
Юрий Гагарин с дочерьми Леной и Галей. - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости . Alexander Mokletsov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин бросил школу в седьмом классе и имел первую судейскую категорию по баскетболу. Эти и другие данные из его личного дела рассекречены Роскосмосом.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на журнал "Русский космос", гриф секретности был снят по инициативе Роскосмоса в сентябре.
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Отмечается, многие факты биографии космонавта были широко известны и до этого. Личное дело раскрывает лишь некоторые малоизвестные подробности его жизни. К примеру, даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов (декабрь 1949 года и июнь 1960 года). Рассказываются подробности и о его обучении в Аэроклубе, авиационном училище, службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а также прохождении подготовки в военной части №26266 (Центр подготовки космонавтов). Кроме того, рассекречена информация о семейном положении и наградах.
Личное дело раскрыло и более человеческие качества космонавта. К примеру, Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу. А также проливает свет на решающие вехи в жизни Гагарина. Так, к примеру, о его решении не учиться в седьмом классе, а поступить в ремесленное училище в Москве из-за "недостаточного материального состояния" семьи.
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"Как сложилась бы судьба Юры Гагарина, если бы на Смоленщине в 1949 году не случился голод, вынудивший его бросить школу в 15 лет, уехать из дома и поступить в училище с гособеспечением, – история уже не узнает", - говорится в журнале Роскосмоса.
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РоскосмосОбществокосмосЮрий Гагарин
 
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