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Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек
Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли при столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T10:00
2022-12-07T10:00
2022-12-07T10:01
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек погибли при столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.ДТП произошло на автодороге Шахтерск – Торез.По его словам, среди погибших водитель грузовика. На месте происшествия работают оперативные службы, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
https://crimea.ria.ru/20210302/Samye-zhutkie-DTP-s-avtobusami-v-Krymu-spravka_-1118568378.html
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донецкая народная республика (днр), происшествия
Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек
Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в ДНР, погибли 16 человек
10:00 07.12.2022 (обновлено: 10:01 07.12.2022)