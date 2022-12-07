https://crimea.ria.ru/20221207/strashnaya-avariya-s-gruzovikom-i-mikroavtobusom-v-dnr-pogibli-16-chelovek-1125727519.html

Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек

Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек

Шестнадцать человек погибли при столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T10:00

2022-12-07T10:00

2022-12-07T10:01

донецкая народная республика (днр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек погибли при столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.ДТП произошло на автодороге Шахтерск – Торез.По его словам, среди погибших водитель грузовика. На месте происшествия работают оперативные службы, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

https://crimea.ria.ru/20210302/Samye-zhutkie-DTP-s-avtobusami-v-Krymu-spravka_-1118568378.html

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2022

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донецкая народная республика (днр), происшествия