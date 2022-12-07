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Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек
Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли при столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T10:00
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донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек погибли при столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.ДТП произошло на автодороге Шахтерск – Торез.По его словам, среди погибших водитель грузовика. На месте происшествия работают оперативные службы, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), происшествия
Страшная авария с грузовиком и микроавтобусом в ДНР: погибли 16 человек

Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в ДНР, погибли 16 человек

10:00 07.12.2022 (обновлено: 10:01 07.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек погибли при столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
ДТП произошло на автодороге Шахтерск – Торез.
"Столкнулись грузовой автомобиль, перевозивший военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы", - уточнили в экстренных службах.
По его словам, среди погибших водитель грузовика. На месте происшествия работают оперативные службы, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
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