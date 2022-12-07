https://crimea.ria.ru/20221207/skolko-stoit-putevka-v-sanatorii-kryma-na-novyy-god-1125699592.html

Сколько стоит путевка в санатории Крыма на Новый год

Сколько стоит путевка в санатории Крыма на Новый год - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Сколько стоит путевка в санатории Крыма на Новый год

Крымские санатории в этом году оказались в тройке лидеров по популярности среди россиян, уступив только Краснодарскому краю и Ставрополью, при этом новогодний... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-07T07:03

2022-12-07T07:03

2022-12-06T10:05

туризм

крым

туризм в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Крымские санатории в этом году оказались в тройке лидеров по популярности среди россиян, уступив только Краснодарскому краю и Ставрополью, при этом новогодний отдых в Крыму обойдется дешевле, чем в других регионах. Таковы данные рейтинга портала бронирования Санатории-России.рф."Новогодняя путевка в санатории Крыма при заезде на три дня и две ночи с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года обойдется, в среднем, 10,3 тысячи рублей, включая проживание, лечебные процедуры и питание за исключением новогоднего банкета. Для сравнения, новогоднее празднование в здравницах Краснодарского края стоит 15,1 тысячу рублей, Ставрополья - 15,2 тысяч рублей, а Московской области - 14,8 тысяч рублей", - сообщает портал бронирования.По данным портала, популярностью в 2022 году также пользуются санатории Московской области и Башкортостана – эти регионы заняли четвертое и пятое места соответственно. Отмечается также, что следующий год может стать рекордным по загрузке санаторно-курортных учреждений. Уже сейчас число бронирований на весну и лето существенно выше прошлогоднего.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий озвучила цены на отдых и банкет в Крыму на Новый год.

https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html

https://crimea.ria.ru/20221121/v--krym-na-novyy-god-na-kogo-rasschityvayut-otelery-i-eksperty-turotrasli-1125380044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, общество