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Сколько стоит путевка в санатории Крыма на Новый год - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Сколько стоит путевка в санатории Крыма на Новый год
Сколько стоит путевка в санатории Крыма на Новый год - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Сколько стоит путевка в санатории Крыма на Новый год
Крымские санатории в этом году оказались в тройке лидеров по популярности среди россиян, уступив только Краснодарскому краю и Ставрополью, при этом новогодний... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-07T07:03
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туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Крымские санатории в этом году оказались в тройке лидеров по популярности среди россиян, уступив только Краснодарскому краю и Ставрополью, при этом новогодний отдых в Крыму обойдется дешевле, чем в других регионах. Таковы данные рейтинга портала бронирования Санатории-России.рф."Новогодняя путевка в санатории Крыма при заезде на три дня и две ночи с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года обойдется, в среднем, 10,3 тысячи рублей, включая проживание, лечебные процедуры и питание за исключением новогоднего банкета. Для сравнения, новогоднее празднование в здравницах Краснодарского края стоит 15,1 тысячу рублей, Ставрополья - 15,2 тысяч рублей, а Московской области - 14,8 тысяч рублей", - сообщает портал бронирования.По данным портала, популярностью в 2022 году также пользуются санатории Московской области и Башкортостана – эти регионы заняли четвертое и пятое места соответственно. Отмечается также, что следующий год может стать рекордным по загрузке санаторно-курортных учреждений. Уже сейчас число бронирований на весну и лето существенно выше прошлогоднего.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий озвучила цены на отдых и банкет в Крыму на Новый год.
https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html
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крым, туризм в крыму, общество
Сколько стоит путевка в санатории Крыма на Новый год

Дешевле, чем Краснодар: отдых в санаториях Крыма на Новый год обойдется в 10,3 тыс. рублей

07:03 07.12.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Крымские санатории в этом году оказались в тройке лидеров по популярности среди россиян, уступив только Краснодарскому краю и Ставрополью, при этом новогодний отдых в Крыму обойдется дешевле, чем в других регионах. Таковы данные рейтинга портала бронирования Санатории-России.рф.
"Новогодняя путевка в санатории Крыма при заезде на три дня и две ночи с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года обойдется, в среднем, 10,3 тысячи рублей, включая проживание, лечебные процедуры и питание за исключением новогоднего банкета. Для сравнения, новогоднее празднование в здравницах Краснодарского края стоит 15,1 тысячу рублей, Ставрополья - 15,2 тысяч рублей, а Московской области - 14,8 тысяч рублей", - сообщает портал бронирования.
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По данным портала, популярностью в 2022 году также пользуются санатории Московской области и Башкортостана – эти регионы заняли четвертое и пятое места соответственно.
Отмечается также, что следующий год может стать рекордным по загрузке санаторно-курортных учреждений. Уже сейчас число бронирований на весну и лето существенно выше прошлогоднего.
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Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий озвучила цены на отдых и банкет в Крыму на Новый год.
 
ТуризмКрымТуризм в КрымуОбщество
 
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