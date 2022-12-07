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Проигрывает ли Россия информационную войну Украине – эксперты - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Проигрывает ли Россия информационную войну Украине – эксперты
Проигрывает ли Россия информационную войну Украине – эксперты - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Проигрывает ли Россия информационную войну Украине – эксперты
На данный момент Россия достаточно грамотно ведет информационную войну с украинскими центрами информационно-психологических операций (ЦИПсО), добившись... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T03:32
2022-12-07T03:32
мнения
специальная военная операция рф на украине
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На данный момент Россия достаточно грамотно ведет информационную войну с украинскими центрами информационно-психологических операций (ЦИПсО), добившись коренного перелома в этом противостоянии, в том числе благодаря военным корреспондентам. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор Института филологии Крымского федерального университета Владимир Орехов.По мнению Орехова, в первые месяцы после начала специальной военной операции (СВО) в информационной политике России были допущены ошибки, выражающиеся, прежде всего, в том, что информация преподносилась дозировано. По словам специалиста, на первых порах с российским зрителем и читателем "разговаривали как с ребенком" и "щадили его, не показывая все масштабы российских ударов по неприятелю", в отличие от украинских ЦИПсО, которые сотнями публиковали видео с ударами по соединениям ВС РФ. Это привело к депрессивному состоянию у российского обывателя, уровень его доверия к официальным источникам информации снизился, и это было выгодно киевскому режиму.Однако в последнее время эти недочеты исправляются, полагает специалист."Перелом произошел после того, как военные корреспонденты, встретившись с президентом России и получив его одобрение, стали давать такую информацию, которую раньше не публиковали многие СМИ и соцсети. Сегодня зритель и читатель чувствует, что с ним разговаривают как со взрослым человеком. Он верит, что до него доносят в основном информацию объективную. Доверие к этой информации и является залогом того, что у нас общество консолидируется, а не впадает в депрессию, что было бы очень выгодно нашему противнику", – убежден Орехов.Политический журналист, начальник управления международной деятельности КФУ Александр Мащенко, в свою очередь, полагает, что суждения о поражении России в информационной войне на начальном этапе спецоперации – расхожий штамп, не имеющий ничего общего с действительностью.По его словам, болезненная реакция россиян на громкие украинские диверсии, как то взрыв на Крымском мосту и атака БПЛА на аэродром в Энгельсе Саратовской области, вполне естественна, и украинские "информационные войска" здесь ни при чем."Давайте мы посмотрим, какое количество ударов нанесли наши вооруженные силы по объектам инфраструктуры на Украине – насколько они глобальнее, мощнее, по сравнению с теми, которые нанесли украинские военные. Но реакция наших сограждан болезненная, и это вполне естественно – хочется, чтобы мы вообще "в одни ворота" выиграли, но этого, к сожалению, не будет", – добавил эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220924/informatsionnyy-detoks-kak-pomoch-ustavshemu-ot-novostey-cheloveku-1124613380.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мнения, специальная военная операция рф на украине, общество, политика
Проигрывает ли Россия информационную войну Украине – эксперты

Эксперт Орехов: Россия добилась коренного перелома в информационной войне с Украиной

03:32 07.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На данный момент Россия достаточно грамотно ведет информационную войну с украинскими центрами информационно-психологических операций (ЦИПсО), добившись коренного перелома в этом противостоянии, в том числе благодаря военным корреспондентам. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор Института филологии Крымского федерального университета Владимир Орехов.
"Если говорить об информации, которая ориентирована на Украину с целью изменить настроения, которые там есть, и как-то склонить население на свою сторону, здесь даже по чисто техническим возможностям нам трудно это осуществить. Поэтому имеет смысл говорить, прежде всего, о том, насколько наши СМИ успешно работают на местном поле. За успех можно воспринимать консолидацию нашего общества вокруг общенациональных задач, главная из которых – успешное завершение военной операции", – сказал эксперт.
По мнению Орехова, в первые месяцы после начала специальной военной операции (СВО) в информационной политике России были допущены ошибки, выражающиеся, прежде всего, в том, что информация преподносилась дозировано. По словам специалиста, на первых порах с российским зрителем и читателем "разговаривали как с ребенком" и "щадили его, не показывая все масштабы российских ударов по неприятелю", в отличие от украинских ЦИПсО, которые сотнями публиковали видео с ударами по соединениям ВС РФ. Это привело к депрессивному состоянию у российского обывателя, уровень его доверия к официальным источникам информации снизился, и это было выгодно киевскому режиму.
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Однако в последнее время эти недочеты исправляются, полагает специалист.
"Перелом произошел после того, как военные корреспонденты, встретившись с президентом России и получив его одобрение, стали давать такую информацию, которую раньше не публиковали многие СМИ и соцсети. Сегодня зритель и читатель чувствует, что с ним разговаривают как со взрослым человеком. Он верит, что до него доносят в основном информацию объективную. Доверие к этой информации и является залогом того, что у нас общество консолидируется, а не впадает в депрессию, что было бы очень выгодно нашему противнику", – убежден Орехов.
Политический журналист, начальник управления международной деятельности КФУ Александр Мащенко, в свою очередь, полагает, что суждения о поражении России в информационной войне на начальном этапе спецоперации – расхожий штамп, не имеющий ничего общего с действительностью.
"Выиграть общественное мнение в странах "коллективного Запада" было невозможно, это нерешаемая задача, которая, я думаю, и не ставилась. При этом в России около 80% населения страны безоговорочно поддерживают проведение СВО. Так в чем поражение? В том, что убежал миллион человек? Так они убежали бы в любом случае, что бы им ни рассказывали. Их мировоззрение было невозможно ничем изменить, эти люди против России, они – граждане глобального мира, хотя у них есть российские паспорта", - пояснил Мащенко в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, болезненная реакция россиян на громкие украинские диверсии, как то взрыв на Крымском мосту и атака БПЛА на аэродром в Энгельсе Саратовской области, вполне естественна, и украинские "информационные войска" здесь ни при чем.
"Давайте мы посмотрим, какое количество ударов нанесли наши вооруженные силы по объектам инфраструктуры на Украине – насколько они глобальнее, мощнее, по сравнению с теми, которые нанесли украинские военные. Но реакция наших сограждан болезненная, и это вполне естественно – хочется, чтобы мы вообще "в одни ворота" выиграли, но этого, к сожалению, не будет", – добавил эксперт.
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