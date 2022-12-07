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Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен
Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен
Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома, возникший во вторник после атаки ВСУ, потушен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T15:05
2022-12-07T15:05
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
министерство обороны рф
россия
беспилотник
курский аэродром
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома, возникший во вторник после атаки ВСУ, потушен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.ЧП произошло накануне утром - беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате чего загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Ликвидация возгорания заняла более суток.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Главное из нового указа: что изменится в регионах России &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20221206/posle-chp-na-aerodrome-v-kurskoy-oblasti-otmeneny-zanyatiya-v-shkolakh-1125699811.html
курская область
россия
курский аэродром
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курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), министерство обороны рф, россия, беспилотник, курский аэродром
Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен

Более 200 человек сутки тушили пожар у курского аэродрома

15:05 07.12.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома, возникший во вторник после атаки ВСУ, потушен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
ЧП произошло накануне утром - беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате чего загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Ликвидация возгорания заняла более суток.
"Пожару была присвоена 3 категория сложности. Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет. Искренне благодарен каждому: благодаря всем этим людям удалось избежать распространения огня, а, значит, и более серьезных последствий", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Курская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Роман СтаровойтМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Министерство обороны РФРоссияБеспилотникКурский аэродром
 
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