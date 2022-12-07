https://crimea.ria.ru/20221207/pozhar-vozle-atakovannogo-vsu-kurskogo-aerodroma-potushen-1125734579.html

Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен

Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен

Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома, возникший во вторник после атаки ВСУ, потушен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T15:05

2022-12-07T15:05

2022-12-07T15:05

курская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

роман старовойт

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

министерство обороны рф

россия

беспилотник

курский аэродром

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома, возникший во вторник после атаки ВСУ, потушен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.ЧП произошло накануне утром - беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате чего загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Ликвидация возгорания заняла более суток.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Главное из нового указа: что изменится в регионах России >>

https://crimea.ria.ru/20221206/posle-chp-na-aerodrome-v-kurskoy-oblasti-otmeneny-zanyatiya-v-shkolakh-1125699811.html

курская область

россия

курский аэродром

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), министерство обороны рф, россия, беспилотник, курский аэродром