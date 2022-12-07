https://crimea.ria.ru/20221207/armiya-rossii-razgromila-punkt-vosstanovleniya-tekhniki-vsu-1125732781.html
Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ
Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по базе иностранных наемников в Харьковской области и разгромили пункт восстановления техники ВСУ в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T13:47
2022-12-07T13:47
2022-12-07T13:48
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
армия и флот
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игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по базе иностранных наемников в Харьковской области и разгромили пункт восстановления техники ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в министерстве сообщили, что в ДНР и под Харьковом уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Успешно отработала и российская авиация — в ДНР был сбит украинский истребитель."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины", — добавили в Минобороны.Клоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФ >>По информации ведомства, силами противовоздушной обороны за сутки в небе были уничтожены четыре беспилотника и снаряды систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, армия и флот, украина, игорь конашенков, донецкая народная республика (днр), харьковская область
Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ
ВС РФ ударили по пункту восстановления техники ВСУ и базе иностранных наемников
13:47 07.12.2022 (обновлено: 13:48 07.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по базе иностранных наемников в Харьковской области и разгромили пункт восстановления техники ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников… В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней", — доложили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в министерстве сообщили, что в ДНР и под Харьковом уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Успешно отработала и российская авиация — в ДНР был сбит украинский истребитель.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины", — добавили в Минобороны.
По информации ведомства, силами противовоздушной обороны за сутки в небе были уничтожены четыре беспилотника и снаряды систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.