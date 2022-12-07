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Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ
Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по базе иностранных наемников в Харьковской области и разгромили пункт восстановления техники ВСУ в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T13:47
2022-12-07T13:48
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
армия и флот
украина
игорь конашенков
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по базе иностранных наемников в Харьковской области и разгромили пункт восстановления техники ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в министерстве сообщили, что в ДНР и под Харьковом уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Успешно отработала и российская авиация — в ДНР был сбит украинский истребитель."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины", — добавили в Минобороны.Клоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФ &gt;&gt;По информации ведомства, силами противовоздушной обороны за сутки в небе были уничтожены четыре беспилотника и снаряды систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221207/sklad-s-raketami-himars-unichtozhen-v-krivom-roge--mo-1125732476.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, армия и флот, украина, игорь конашенков, донецкая народная республика (днр), харьковская область
Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ

ВС РФ ударили по пункту восстановления техники ВСУ и базе иностранных наемников

13:47 07.12.2022 (обновлено: 13:48 07.12.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов самоходных орудий "Гиацинт-С" по позициям ВСУ
Работа расчетов самоходных орудий Гиацинт-С по позициям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по базе иностранных наемников в Харьковской области и разгромили пункт восстановления техники ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников… В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней", — доложили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в министерстве сообщили, что в ДНР и под Харьковом уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Успешно отработала и российская авиация — в ДНР был сбит украинский истребитель.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины", — добавили в Минобороны.
Клоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФ >>
По информации ведомства, силами противовоздушной обороны за сутки в небе были уничтожены четыре беспилотника и снаряды систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
13:36
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФАрмия и флотУкраинаИгорь КонашенковДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская область
 
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