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Где в Крыму не будет воды во вторник – график отключений - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Где в Крыму не будет воды во вторник – график отключений
Где в Крыму не будет воды во вторник – график отключений - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Где в Крыму не будет воды во вторник – график отключений
Во вторник в ряде муниципалитетов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T10:59
2022-12-06T10:59
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в ряде муниципалитетов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе воды не будет до 14 часов по улице Краснознаменной и на прилегающих улицах.В Феодосийском поселке Коктебель до 17 часов без воды переулки Школьный и Долинный.В Джанкойском районе до 17.00 отключение в селе Красногвардейском по улицам Киевской, 50 лет Октября, Спортивной, 116, Б. Хмельницкого, 104.В Бахчисарае в первой половине дня без воды абоненты, расположенные по улицам Базарной, Пушкина, Бельбекской, Юшлах, М.Татарина.В Белогорском районе также до пяти часов вечера ограничено водоснабжение села Черонополя. Подачу воды обещают восстановить к 17 часам.Ранее сообщалось о том, что в Керчи во вторник из-за аварии на магистральном водоводе отключат воду на сутки.
https://crimea.ria.ru/20221206/kerch-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-iz-za-avarii-1125698389.html
https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму не будет воды во вторник – график отключений

В Крыму во вторник не будет воды в шести муниципалитетах

10:59 06.12.2022
 
© Фото: pixabay.comВодопроводный кран
Водопроводный кран
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в ряде муниципалитетов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе воды не будет до 14 часов по улице Краснознаменной и на прилегающих улицах.
В Феодосийском поселке Коктебель до 17 часов без воды переулки Школьный и Долинный.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:01
Керчь на сутки останется без воды из-за аварии
В Джанкойском районе до 17.00 отключение в селе Красногвардейском по улицам Киевской, 50 лет Октября, Спортивной, 116, Б. Хмельницкого, 104.
В Бахчисарае в первой половине дня без воды абоненты, расположенные по улицам Базарной, Пушкина, Бельбекской, Юшлах, М.Татарина.
В Белогорском районе также до пяти часов вечера ограничено водоснабжение села Черонополя. Подачу воды обещают восстановить к 17 часам.
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 19:47Радио "Спутник в Крыму"
На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
Ранее сообщалось о том, что в Керчи во вторник из-за аварии на магистральном водоводе отключат воду на сутки.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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