https://crimea.ria.ru/20221206/gde-v-krymu-ne-budet-vody-vo-vtornik--grafik-otklyucheniy-1125701047.html

Где в Крыму не будет воды во вторник – график отключений

Где в Крыму не будет воды во вторник – график отключений - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Где в Крыму не будет воды во вторник – график отключений

Во вторник в ряде муниципалитетов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T10:59

2022-12-06T10:59

2022-12-06T10:59

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в ряде муниципалитетов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе воды не будет до 14 часов по улице Краснознаменной и на прилегающих улицах.В Феодосийском поселке Коктебель до 17 часов без воды переулки Школьный и Долинный.В Джанкойском районе до 17.00 отключение в селе Красногвардейском по улицам Киевской, 50 лет Октября, Спортивной, 116, Б. Хмельницкого, 104.В Бахчисарае в первой половине дня без воды абоненты, расположенные по улицам Базарной, Пушкина, Бельбекской, Юшлах, М.Татарина.В Белогорском районе также до пяти часов вечера ограничено водоснабжение села Черонополя. Подачу воды обещают восстановить к 17 часам.Ранее сообщалось о том, что в Керчи во вторник из-за аварии на магистральном водоводе отключат воду на сутки.

https://crimea.ria.ru/20221206/kerch-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-iz-za-avarii-1125698389.html

https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя