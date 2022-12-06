https://crimea.ria.ru/20221206/kerch-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-iz-za-avarii-1125698389.html
Керчь на сутки останется без воды из-за аварии
Керчь на сутки останется без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Керчь на сутки останется без воды из-за аварии
Во вторник Керчь останется без воды из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе на 4-й насосной станции в районе Станционного... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T09:01
2022-12-06T09:01
2022-12-06T09:01
крым
керчь
вода в крыму
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник Керчь останется без воды из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе на 4-й насосной станции в районе Станционного водохранилища. Как сообщает компания "Вода Крыма", перебои в водоснабжении продлятся в течение суток.По данным предприятия, восстановительные работы начнут 6 декабря в 11 часов утра и продлятся до 20 часов, затем специалисты компании будут набирать воду в резервуары и заполнять систему водоснабжения города.
https://crimea.ria.ru/20221206/dva-desyatka-ulits-v-simferopole-na-etoy-nedele-ostanutsya-bez-vody-1125687021.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Керчь на сутки останется без воды из-за аварии
В Керчи до среды не будет воды из-за аварии на магистральном водоводе