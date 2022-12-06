https://crimea.ria.ru/20221206/kerch-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-iz-za-avarii-1125698389.html

Керчь на сутки останется без воды из-за аварии

Керчь на сутки останется без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Керчь на сутки останется без воды из-за аварии

Во вторник Керчь останется без воды из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе на 4-й насосной станции в районе Станционного... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T09:01

2022-12-06T09:01

2022-12-06T09:01

крым

керчь

вода в крыму

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник Керчь останется без воды из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе на 4-й насосной станции в районе Станционного водохранилища. Как сообщает компания "Вода Крыма", перебои в водоснабжении продлятся в течение суток.По данным предприятия, восстановительные работы начнут 6 декабря в 11 часов утра и продлятся до 20 часов, затем специалисты компании будут набирать воду в резервуары и заполнять систему водоснабжения города.

https://crimea.ria.ru/20221206/dva-desyatka-ulits-v-simferopole-na-etoy-nedele-ostanutsya-bez-vody-1125687021.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя