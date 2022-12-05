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В Севастополе семейный вечер закончился поножовщиной - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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В Севастополе семейный вечер закончился поножовщиной
В Севастополе семейный вечер закончился поножовщиной - РИА Новости Крым, 05.12.2022
В Севастополе семейный вечер закончился поножовщиной
В Севастополе вечер со спиртным у семейной пары завершился поножовщиной – мужчина с ранениями в грудь попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T11:28
2022-12-05T11:28
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе вечер со спиртным у семейной пары завершился поножовщиной – мужчина с ранениями в грудь попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установили правоохранители, 29-летняя женщина выпивала со своим 27-летним супругом до позднего вечера. В какой-то момент мужчина решил пойти спать, а его жена осталась пить в одиночестве. Муж сделал ей замечание, и это вывело женщину из себя.Отмечается, что пострадавший сам обратился в медицинское учреждение.По месту жительства пары прибыли сотрудники уголовного розыска. Женщину задержали, кухонный нож изъяли.Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Агрессивной супруге грозит до десяти лет тюрьмы.
https://crimea.ria.ru/20221018/raschlenil-i-vybrosil-v-musor-v-krymu-osuzhden-krymchanin-za-ubiystvo-zheny-1124960700.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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происшествия, севастополь
В Севастополе семейный вечер закончился поножовщиной

В Севастополе нетрезвая женщина набросилась на мужа с ножом и ранила его в грудь

11:28 05.12.2022
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе вечер со спиртным у семейной пары завершился поножовщиной – мужчина с ранениями в грудь попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Как установили правоохранители, 29-летняя женщина выпивала со своим 27-летним супругом до позднего вечера. В какой-то момент мужчина решил пойти спать, а его жена осталась пить в одиночестве. Муж сделал ей замечание, и это вывело женщину из себя.
"Она сначала стала швырять в мужа посуду, а затем схватила со стола кухонный нож и дважды ударила его в грудь", – рассказали в полиции.
Отмечается, что пострадавший сам обратился в медицинское учреждение.
По месту жительства пары прибыли сотрудники уголовного розыска. Женщину задержали, кухонный нож изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Агрессивной супруге грозит до десяти лет тюрьмы.
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