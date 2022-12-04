https://crimea.ria.ru/20221204/novyy-god-v-prifrontovoy-zone-elku-v-vasilevke-otkroyut-k-19-dekabrya-1125649121.html

Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря

Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря

В городе Васильевка Запорожской области на Новый год установят елку и проведут утренники для детей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T08:34

2022-12-04T08:34

2022-12-04T09:46

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111776/62/1117766229_0:89:2920:1732_1920x0_80_0_0_5f39186b3db6295496c0c3a8b64d9d81.jpg

ВАСИЛЬЕВКА, 4 дек – РИА Новости Крым. В городе Васильевка Запорожской области на Новый год установят елку и проведут утренники для детей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в интервью корреспонденту РИА Новости Крым.Так что у всех маленьких жителей Васильевки будет возможность поводить хороводы вокруг новогодней елки, встретиться с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно, загадать самое заветное желание.Город Васильевка Запорожской области расположен на границе с Украиной, недалеко от линии боевого соприкосновения. В результате обстрелов ВСУ здесь были повреждены сотни домов, социальные объекты и инфраструктура. Сейчас в районе активно идут восстановительные работы, однако украинские войска периодически предпринимают попытки новых атак на территории нового российского региона.

https://crimea.ria.ru/20221203/lyudi-vozvraschayutsya-naselenie-prifrontovoy-vasilevki-vyroslo-vdvoe-1125647232.html

https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, общество