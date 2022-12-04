Рейтинг@Mail.ru
Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221204/novyy-god-v-prifrontovoy-zone-elku-v-vasilevke-otkroyut-k-19-dekabrya-1125649121.html
Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря
Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря
В городе Васильевка Запорожской области на Новый год установят елку и проведут утренники для детей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T08:34
2022-12-04T09:46
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111776/62/1117766229_0:89:2920:1732_1920x0_80_0_0_5f39186b3db6295496c0c3a8b64d9d81.jpg
ВАСИЛЬЕВКА, 4 дек – РИА Новости Крым. В городе Васильевка Запорожской области на Новый год установят елку и проведут утренники для детей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в интервью корреспонденту РИА Новости Крым.Так что у всех маленьких жителей Васильевки будет возможность поводить хороводы вокруг новогодней елки, встретиться с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно, загадать самое заветное желание.Город Васильевка Запорожской области расположен на границе с Украиной, недалеко от линии боевого соприкосновения. В результате обстрелов ВСУ здесь были повреждены сотни домов, социальные объекты и инфраструктура. Сейчас в районе активно идут восстановительные работы, однако украинские войска периодически предпринимают попытки новых атак на территории нового российского региона.
https://crimea.ria.ru/20221203/lyudi-vozvraschayutsya-naselenie-prifrontovoy-vasilevki-vyroslo-vdvoe-1125647232.html
https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111776/62/1117766229_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_58453e0f3c09f8a1a48038725ac405e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, специальная военная операция рф на украине, общество
Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря

В прифронтовой Васильевке на Новый год поставят елку и проведут утренники

08:34 04.12.2022 (обновлено: 09:46 04.12.2022)
 
© РИА Новости . Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЕловая ветка
Еловая ветка - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ВАСИЛЬЕВКА, 4 дек – РИА Новости Крым. В городе Васильевка Запорожской области на Новый год установят елку и проведут утренники для детей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в интервью корреспонденту РИА Новости Крым.
"Многие жители задавали вопросы, будем ли мы это делать? Конечно, будем. В Васильевке мы установим елку и 19 декабря планируем ее открытие. Будем делать все для того, чтобы даже в нынешних условиях у людей была нормальная жизнь. Для детей будут организованы праздники. В целях безопасности их соберем малыми группами и проведем утренники в школах и детских садах, как и положено", - рассказала она.
Глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:27Новая жизнь на освобожденных территориях
Люди возвращаются: население прифронтовой Васильевки выросло вдвое
Так что у всех маленьких жителей Васильевки будет возможность поводить хороводы вокруг новогодней елки, встретиться с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно, загадать самое заветное желание.
"Если бы я загадывала желание Деду Морозу, то попросила бы, чтобы были живы все близкие и родные. У меня сейчас семья большая – весь Васильевский район и не только, и это самое важное", - заключила Романиченко.
Город Васильевка Запорожской области расположен на границе с Украиной, недалеко от линии боевого соприкосновения. В результате обстрелов ВСУ здесь были повреждены сотни домов, социальные объекты и инфраструктура. Сейчас в районе активно идут восстановительные работы, однако украинские войска периодически предпринимают попытки новых атак на территории нового российского региона.
Больница в Васильевке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 10:23Новая жизнь на освобожденных территориях
Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области
 
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса
09:43Пять человек погибли при взрыве неустановленного устройства в ЛНР
09:16Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги недели
08:54Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
08:34Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря
08:01Симферополь снова станет городом роз – эксперт
03:37Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
00:01Погода нелетная: прогноз для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 декабря
20:24Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения
20:01Главные события и заявления дня: 3 декабря
19:47На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
19:27Россия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности
18:54Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"
18:33Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе
18:01Сельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями Минэка
17:30Песков: никакой новой информации о мобилизации нет
16:50Метановые "факелы" в Крыму и прямой эфир из СИЗО: топ новостей недели
16:03В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО
15:35В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки
Лента новостейМолния