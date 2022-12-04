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Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря
Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря
В городе Васильевка Запорожской области на Новый год установят елку и проведут утренники для детей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T08:34
2022-12-04T08:34
2022-12-04T09:46
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
общество
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ВАСИЛЬЕВКА, 4 дек – РИА Новости Крым. В городе Васильевка Запорожской области на Новый год установят елку и проведут утренники для детей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в интервью корреспонденту РИА Новости Крым.Так что у всех маленьких жителей Васильевки будет возможность поводить хороводы вокруг новогодней елки, встретиться с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно, загадать самое заветное желание.Город Васильевка Запорожской области расположен на границе с Украиной, недалеко от линии боевого соприкосновения. В результате обстрелов ВСУ здесь были повреждены сотни домов, социальные объекты и инфраструктура. Сейчас в районе активно идут восстановительные работы, однако украинские войска периодически предпринимают попытки новых атак на территории нового российского региона.
https://crimea.ria.ru/20221203/lyudi-vozvraschayutsya-naselenie-prifrontovoy-vasilevki-vyroslo-vdvoe-1125647232.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, общество
Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря
В прифронтовой Васильевке на Новый год поставят елку и проведут утренники
08:34 04.12.2022 (обновлено: 09:46 04.12.2022)
ВАСИЛЬЕВКА, 4 дек – РИА Новости Крым. В городе Васильевка Запорожской области на Новый год установят елку и проведут утренники для детей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в интервью корреспонденту РИА Новости Крым.
"Многие жители задавали вопросы, будем ли мы это делать? Конечно, будем. В Васильевке мы установим елку и 19 декабря планируем ее открытие. Будем делать все для того, чтобы даже в нынешних условиях у людей была нормальная жизнь. Для детей будут организованы праздники. В целях безопасности их соберем малыми группами и проведем утренники в школах и детских садах, как и положено", - рассказала она.
Так что у всех маленьких жителей Васильевки будет возможность поводить хороводы вокруг новогодней елки, встретиться с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно, загадать самое заветное желание.
"Если бы я загадывала желание Деду Морозу, то попросила бы, чтобы были живы все близкие и родные. У меня сейчас семья большая – весь Васильевский район и не только, и это самое важное", - заключила Романиченко.
Город Васильевка Запорожской области расположен на границе с Украиной, недалеко от линии боевого соприкосновения. В результате обстрелов ВСУ здесь были повреждены сотни домов, социальные объекты и инфраструктура. Сейчас в районе активно идут восстановительные работы, однако украинские войска периодически предпринимают попытки новых атак на территории нового российского региона.