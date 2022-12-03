https://crimea.ria.ru/20221203/vlasti-sevastopolya-zapustyat-portal-s-gradostroitelnym-zonirovaniem-1125661548.html
Власти Севастополя запустят портал с градостроительным зонированием
Власти Севастополя запустят портал с градостроительным зонированием - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Власти Севастополя запустят портал с градостроительным зонированием
В Севастополе начнет работать интернет-портал, на котором горожане смогут ознакомиться с картой градостроительного зонирования, правилами землепользования и... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T10:35
2022-12-03T10:35
2022-12-03T10:35
севастополь
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе начнет работать интернет-портал, на котором горожане смогут ознакомиться с картой градостроительного зонирования, правилами землепользования и застройки. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.По его словам, портал с обратной формой связи для ответов на вопросы горожан запустят с 8 декабря.Проект документа разработали на основе анализа текущей градостроительной ситуации, в нем определят 32 градостроительные зоны.Летом в Севастополе прошли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки. Севастопольцы представили к рассмотрению более 8 тыс. предложений и замечаний в адрес департамента архитектуры и градостроительства.
https://crimea.ria.ru/20221130/sevastopoltsy-reshayut-sudbu-parka-prirody-fistashki-u-bukhty-krugloy-1125613216.html
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севастополь, городская среда, общество
Власти Севастополя запустят портал с градостроительным зонированием
В Севастополе запустят портал с градостроительным зонированием и правилами застройки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе начнет работать интернет-портал, на котором горожане смогут ознакомиться с картой градостроительного зонирования, правилами землепользования и застройки. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.
По его словам, портал с обратной формой связи для ответов на вопросы горожан запустят с 8 декабря.
Проект документа разработали на основе анализа текущей градостроительной ситуации, в нем определят 32 градостроительные зоны.
"По аналогии с публичными слушаниями по проекту Правил землепользования и застройки в Севастополе начнет работать портал, где будет опубликована карта градостроительного зонирования, качество которой позволит всем заинтересованным лицам ознакомиться с документами в полном объеме", — сообщил Жукалов.
Летом в Севастополе прошли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки. Севастопольцы представили к рассмотрению более 8 тыс. предложений и замечаний в адрес департамента архитектуры и градостроительства.