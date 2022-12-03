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В Крыму облачно и местами дожди
В Крыму облачно и местами дожди - РИА Новости Крым, 03.12.2022
В Крыму облачно и местами дожди
В субботу на полуострове переменная облачность, местами дожди. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. В дневные часы температура воздуха... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T00:01
2022-12-03T00:01
2022-12-03T00:01
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове переменная облачность, местами дожди. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. В дневные часы температура воздуха прогреется до +9 градусов, ночью не выше +7 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5...+7 градусов.В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов.В Ялте и Алуште облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем +7...+9 градусов.В Евпатории облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.В Судаке облачно, днем и ночью дождливо. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.В Феодосии также будет пасмурно, временами пройдут умеренные осадки. Ночью до +5 градусов, днем воздух прогреется до +7.Ранее МЧС предупредили об усилении ветра на полуострове до 17-22 м/с днем 3 декабря, а также на протяжении суток 4 и 5 декабря.
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество
В Крыму облачно и местами дожди
Прогноз погоды в Крыму на субботу, 3 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове переменная облачность, местами дожди. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. В дневные часы температура воздуха прогреется до +9 градусов, ночью не выше +7 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Днем до +5…+7, ночью 0…+7, на южном побережье теплее до +7 ночью и до +9 днем. Ветер северо-восточный до 17-22 м/с", – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5...+7 градусов.
В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов.
В Ялте и Алуште облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем +7...+9 градусов.
В Евпатории облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.
В Судаке облачно, днем и ночью дождливо. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.
В Феодосии также будет пасмурно, временами пройдут умеренные осадки. Ночью до +5 градусов, днем воздух прогреется до +7.
Ранее МЧС предупредили
об усилении ветра на полуострове до 17-22 м/с днем 3 декабря, а также на протяжении суток 4 и 5 декабря.