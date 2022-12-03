Рейтинг@Mail.ru
В Крыму облачно и местами дожди - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221203/v-krymu-oblachno-i-mestami-dozhdi-1125657993.html
В Крыму облачно и местами дожди
В Крыму облачно и местами дожди - РИА Новости Крым, 03.12.2022
В Крыму облачно и местами дожди
В субботу на полуострове переменная облачность, местами дожди. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. В дневные часы температура воздуха... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T00:01
2022-12-03T00:01
крымская погода
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421828_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_05e2ebf6c8705e0b27a90bfe7bd129a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове переменная облачность, местами дожди. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. В дневные часы температура воздуха прогреется до +9 градусов, ночью не выше +7 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5...+7 градусов.В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов.В Ялте и Алуште облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем +7...+9 градусов.В Евпатории облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.В Судаке облачно, днем и ночью дождливо. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.В Феодосии также будет пасмурно, временами пройдут умеренные осадки. Ночью до +5 градусов, днем воздух прогреется до +7.Ранее МЧС предупредили об усилении ветра на полуострове до 17-22 м/с днем 3 декабря, а также на протяжении суток 4 и 5 декабря.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421828_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_644c81eabd5aa850f0fc19f585cd5eba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, крым, общество
В Крыму облачно и местами дожди

Прогноз погоды в Крыму на субботу, 3 декабря

00:01 03.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове переменная облачность, местами дожди. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. В дневные часы температура воздуха прогреется до +9 градусов, ночью не выше +7 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Днем до +5…+7, ночью 0…+7, на южном побережье теплее до +7 ночью и до +9 днем. Ветер северо-восточный до 17-22 м/с", – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5...+7 градусов.
В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов.
В Ялте и Алуште облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем +7...+9 градусов.
В Евпатории облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.
В Судаке облачно, днем и ночью дождливо. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.
В Феодосии также будет пасмурно, временами пройдут умеренные осадки. Ночью до +5 градусов, днем воздух прогреется до +7.
Ранее МЧС предупредили об усилении ветра на полуострове до 17-22 м/с днем 3 декабря, а также на протяжении суток 4 и 5 декабря.
 
Крымская погодаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму облачно и местами дожди
00:00Какой сегодня праздник: 3 декабря
21:59Главные события и заявления дня: 2 декабря
21:38Решение по введению потолка цен на нефть из РФ принято — Совет ЕС
21:21Как украсят столицу Крыма к Новому году
21:16Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ
20:57В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
20:45Холодно и дожди: погода в Крыму в первые выходные декабря
20:02В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд
19:56Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог
19:29В России ужесточат требования к сельским гостиницам
18:49Крымские врачи провели уникальную операцию больному эпилепсией
18:14Как восстанавливают приграничную Васильевку после обстрелов ВСУ
17:55Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений
17:43Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым
17:23Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин
17:10Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической
16:54Коломойский больше не миллиардер
16:39В Севастополе задержан лжеминер
16:27Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины
Лента новостейМолния