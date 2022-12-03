https://crimea.ria.ru/20221203/v-krymu-oblachno-i-mestami-dozhdi-1125657993.html

В Крыму облачно и местами дожди

В Крыму облачно и местами дожди - РИА Новости Крым, 03.12.2022

В Крыму облачно и местами дожди

В субботу на полуострове переменная облачность, местами дожди. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. В дневные часы температура воздуха... РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T00:01

2022-12-03T00:01

2022-12-03T00:01

крымская погода

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421828_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_05e2ebf6c8705e0b27a90bfe7bd129a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове переменная облачность, местами дожди. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. В дневные часы температура воздуха прогреется до +9 градусов, ночью не выше +7 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5...+7 градусов.В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов.В Ялте и Алуште облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем +7...+9 градусов.В Евпатории облачно, днем и ночью небольшой дождь. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.В Судаке облачно, днем и ночью дождливо. Ночью до +5, днем до +7 градусов тепла.В Феодосии также будет пасмурно, временами пройдут умеренные осадки. Ночью до +5 градусов, днем воздух прогреется до +7.Ранее МЧС предупредили об усилении ветра на полуострове до 17-22 м/с днем 3 декабря, а также на протяжении суток 4 и 5 декабря.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество