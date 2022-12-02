https://crimea.ria.ru/20221202/silnyy-veter-zhdet-krymchan-v-vykhodnye--preduprezhdenie-mchs-1125650488.html
Сильный ветер ждет крымчан в выходные – предупреждение МЧС
Сильный ветер ждет крымчан в выходные – предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Сильный ветер ждет крымчан в выходные – предупреждение МЧС
На грядущих выходных в Крыму ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с, об этом предупреждает республиканское подразделение МЧС со ссылкой на Крымский... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T13:44
2022-12-02T13:44
2022-12-02T13:44
крымская погода
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804292_0:35:1620:946_1920x0_80_0_0_44278286b3d7253f9351afa1ca35b64d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. На грядущих выходных в Крыму ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с, об этом предупреждает республиканское подразделение МЧС со ссылкой на Крымский гидрометцентр.Спасатели предупреждают о возникновении угроз жизни и здоровью крымчан в связи с возможностью обрыва линий электропередач, падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев.Специалисты рекомендуют людям воздержаться от выхода в эти выходные в горнолесную местность, в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения.А во время пребывания на улицах в населенных пунктах при усилении ветра обращать внимание на окружающие объекты, их целостность, не оставаться вблизи деревьев и крупных конструкций и не парковать там автомобили.Ранее 2 декабря из пресс-службы Минтранса России поступило штормовое предупреждение и сообщение о работе паромов на Керченской переправе.
https://crimea.ria.ru/20221202/shtormovoe-na-kerchenskoy-pereprave-kak-khodyat-paromy-1125646084.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804292_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_649d6679910e5cc76eeaa6f331feb187.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, крым, общество
Сильный ветер ждет крымчан в выходные – предупреждение МЧС
МЧС: на выходных в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 22 м/c
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. На грядущих выходных в Крыму ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с, об этом предупреждает республиканское подразделение МЧС со ссылкой на Крымский гидрометцентр.
"Днем 3 декабря, в течение суток 4 и 5 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/c", – говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о возникновении угроз жизни и здоровью крымчан в связи с возможностью обрыва линий электропередач, падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев.
"При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов", – предупредили в ведомстве.
Специалисты рекомендуют людям воздержаться от выхода в эти выходные в горнолесную местность, в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения.
А во время пребывания на улицах в населенных пунктах при усилении ветра обращать внимание на окружающие объекты, их целостность, не оставаться вблизи деревьев и крупных конструкций и не парковать там автомобили.
Ранее 2 декабря из пресс-службы Минтранса России поступило штормовое предупреждение и сообщение
о работе паромов на Керченской переправе.