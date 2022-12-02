https://crimea.ria.ru/20221202/silnyy-veter-zhdet-krymchan-v-vykhodnye--preduprezhdenie-mchs-1125650488.html

Сильный ветер ждет крымчан в выходные – предупреждение МЧС

Сильный ветер ждет крымчан в выходные – предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Сильный ветер ждет крымчан в выходные – предупреждение МЧС

На грядущих выходных в Крыму ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с, об этом предупреждает республиканское подразделение МЧС со ссылкой на Крымский... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T13:44

2022-12-02T13:44

2022-12-02T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. На грядущих выходных в Крыму ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с, об этом предупреждает республиканское подразделение МЧС со ссылкой на Крымский гидрометцентр.Спасатели предупреждают о возникновении угроз жизни и здоровью крымчан в связи с возможностью обрыва линий электропередач, падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев.Специалисты рекомендуют людям воздержаться от выхода в эти выходные в горнолесную местность, в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения.А во время пребывания на улицах в населенных пунктах при усилении ветра обращать внимание на окружающие объекты, их целостность, не оставаться вблизи деревьев и крупных конструкций и не парковать там автомобили.Ранее 2 декабря из пресс-службы Минтранса России поступило штормовое предупреждение и сообщение о работе паромов на Керченской переправе.

https://crimea.ria.ru/20221202/shtormovoe-na-kerchenskoy-pereprave-kak-khodyat-paromy-1125646084.html

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