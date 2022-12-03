https://crimea.ria.ru/20221203/rossiya-i-belorussiya-izmenili-usloviya-regionalnoy-bezopasnosti-1125668357.html
Россия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности
Россия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Россия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности
Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о совместном... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T19:27
2022-12-03T19:27
2022-12-03T19:28
сергей шойгу
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белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На переговорах в Минске Сергей Шойгу подчеркнул, что "союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства". "Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером", - подчеркнул Шойгу.Глава российского военного ведомства высоко оценил "решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, а также готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства"."В настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск", – напомнил Шойгу.
https://crimea.ria.ru/20221017/rossiysko-belorusskie-voyska-pristupili-k-zaschite-soyuznogo-gosudarstva-1124936702.html
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сергей шойгу, российская федерация (россия, рф), белоруссия, политика, армия и флот
Россия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности
Москва и Минск подписали протокол об обеспечении региональной безопасности
19:27 03.12.2022 (обновлено: 19:28 03.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Москва и Минск вносят изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере", – говорится в сообщении.
На переговорах в Минске Сергей Шойгу подчеркнул, что "союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства".
"Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером", - подчеркнул Шойгу.
Глава российского военного ведомства высоко оценил "решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, а также готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".
"В настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск", – напомнил Шойгу.