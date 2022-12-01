https://crimea.ria.ru/20221201/vremya-sobirat-kamni-astroprognoz-na-dekabr-1125622645.html

Время собирать камни: астропрогноз на декабрь

Время собирать камни: астропрогноз на декабрь - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Время собирать камни: астропрогноз на декабрь

Завершение астрономического и астрологического года потребует от всех знаков Зодиака решения незавершенных задач, серьезной настроенности в делах бизнеса и... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T07:02

2022-12-01T07:02

2022-12-01T07:02

радио "спутник в крыму"

астропрогноз

астрология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Завершение астрономического и астрологического года потребует от всех знаков Зодиака решения незавершенных задач, серьезной настроенности в делах бизнеса и семьи, а также максимальной внутренней концентрации. Каждый получит возможность улучшить свое положение и внести вклад в общество, если верно распорядится вверенными ему инструментами. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Космическая погодаПо его словам, самый нестабильный эмоциональный период выпадает на середину месяца с 8 по 22 декабря."Середина месяца будет переломной, особенно 12, 22 декабря. Поэтому мы ожидаем некоторое эмоциональное напряжение, но будет то, что мы сами сотворим, поскольку сами по себе цифры и планеты ничего не делают, а лишь влияют на людей, которые творят что-то потребное или не потребное", – пояснил Бородачев.Астролог убежден, что в этот период будут происходить замены в организациях и предприятиях. "Двоечники" будут обнаружены и исключены из рабочей цепочки. Кроме того, серьезных усилий потребуют отношения в семье и бизнесе. Серьезный настрой, узаконивание отношений и дополнительные договоренности в этот период приведут к долгосрочным и устойчивым отношениям в будущем.Прогноз для зодиакаСтрельцы, которые хорошо выполняют свои обязанности, имеют шанс возвыситься в профессии и обществе.Близнецам предстоит переживать серьезные метания. От проведенного анализа и сделанного выбора будет зависеть судьба окружающих и своя собственная.Ракам необходимо укреплять семью, от них зависит атмосфера дома и на работе.Водолеи будут преодолевать трудности одна за другой, высока вероятность выстоять и в дальнейшем приблизиться к желаемому.Лев станет примером для многих, что потребует от него концентрации и благородства.Рыбы ощутят влияние Юпитера, будут проявлять благожелательность и самопожертвование. Однако уже ко второй половине декабря мягкость сменится силой для успешного достижения результатов. От Рыб, также, как и Овнов, в декабре будет зависеть атмосфера в обществе.Рациональность Девы будет особенно востребована в это время, улучшая с помощью своей аккуратности и пытливости жизнь своих близких.Весы окажутся в неоднозначной позиции. Не у всех в руках будут инструменты, которые способны привести к благополучию, нужно сделать выбор между выживанием и принципами во всех сферах жизни.Тельцы могут попасть в ловушку обстоятельств. Хорошее поведение приведет к изобилию, плохое может оставить представителей знаков ни с чем. Кроме того, им придется возвращать сформированную со стороны Скорпиона кармическую задолженность.

https://crimea.ria.ru/20221113/rabotodateli-nazvali-predpochtitelnye-znaki-zodiaka-sotrudnikov-1125319394.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астропрогноз, астрология, общество