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Время собирать камни: астропрогноз на декабрь - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Время собирать камни: астропрогноз на декабрь
Время собирать камни: астропрогноз на декабрь - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Время собирать камни: астропрогноз на декабрь
Завершение астрономического и астрологического года потребует от всех знаков Зодиака решения незавершенных задач, серьезной настроенности в делах бизнеса и... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T07:02
2022-12-01T07:02
радио "спутник в крыму"
астропрогноз
астрология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Завершение астрономического и астрологического года потребует от всех знаков Зодиака решения незавершенных задач, серьезной настроенности в делах бизнеса и семьи, а также максимальной внутренней концентрации. Каждый получит возможность улучшить свое положение и внести вклад в общество, если верно распорядится вверенными ему инструментами. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Космическая погодаПо его словам, самый нестабильный эмоциональный период выпадает на середину месяца с 8 по 22 декабря."Середина месяца будет переломной, особенно 12, 22 декабря. Поэтому мы ожидаем некоторое эмоциональное напряжение, но будет то, что мы сами сотворим, поскольку сами по себе цифры и планеты ничего не делают, а лишь влияют на людей, которые творят что-то потребное или не потребное", – пояснил Бородачев.Астролог убежден, что в этот период будут происходить замены в организациях и предприятиях. "Двоечники" будут обнаружены и исключены из рабочей цепочки. Кроме того, серьезных усилий потребуют отношения в семье и бизнесе. Серьезный настрой, узаконивание отношений и дополнительные договоренности в этот период приведут к долгосрочным и устойчивым отношениям в будущем.Прогноз для зодиакаСтрельцы, которые хорошо выполняют свои обязанности, имеют шанс возвыситься в профессии и обществе.Близнецам предстоит переживать серьезные метания. От проведенного анализа и сделанного выбора будет зависеть судьба окружающих и своя собственная.Ракам необходимо укреплять семью, от них зависит атмосфера дома и на работе.Водолеи будут преодолевать трудности одна за другой, высока вероятность выстоять и в дальнейшем приблизиться к желаемому.Лев станет примером для многих, что потребует от него концентрации и благородства.Рыбы ощутят влияние Юпитера, будут проявлять благожелательность и самопожертвование. Однако уже ко второй половине декабря мягкость сменится силой для успешного достижения результатов. От Рыб, также, как и Овнов, в декабре будет зависеть атмосфера в обществе.Рациональность Девы будет особенно востребована в это время, улучшая с помощью своей аккуратности и пытливости жизнь своих близких.Весы окажутся в неоднозначной позиции. Не у всех в руках будут инструменты, которые способны привести к благополучию, нужно сделать выбор между выживанием и принципами во всех сферах жизни.Тельцы могут попасть в ловушку обстоятельств. Хорошее поведение приведет к изобилию, плохое может оставить представителей знаков ни с чем. Кроме того, им придется возвращать сформированную со стороны Скорпиона кармическую задолженность.
https://crimea.ria.ru/20221113/rabotodateli-nazvali-predpochtitelnye-znaki-zodiaka-sotrudnikov-1125319394.html
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астропрогноз, астрология, общество
Время собирать камни: астропрогноз на декабрь

Астролог Бородачев призвал к концентрации и завершению запланированного в декабре

07:02 01.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАстрономические часы на Староместкой ратуше (слева) и Храм Девы Марии у Тына (справа) на Староместской площади в Праге
Астрономические часы на Староместкой ратуше (слева) и Храм Девы Марии у Тына (справа) на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Завершение астрономического и астрологического года потребует от всех знаков Зодиака решения незавершенных задач, серьезной настроенности в делах бизнеса и семьи, а также максимальной внутренней концентрации. Каждый получит возможность улучшить свое положение и внести вклад в общество, если верно распорядится вверенными ему инструментами. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
Космическая погода
"22 декабря Солнце завершает свой годичный цикл и начинает новый, а 23 декабря будет Новолуние – космический переключатель – ознаменует новый отсчет энергий. К 22-23 декабря нужно успеть завершить все дела, которые мы планировали в этом году, чтобы в новый 2023 год войти с новыми программами. А для этого нужно успеть и к 8 декабря, поскольку полнолуние – это максимум энергии", – говорит астролог.
По его словам, самый нестабильный эмоциональный период выпадает на середину месяца с 8 по 22 декабря.
"Середина месяца будет переломной, особенно 12, 22 декабря. Поэтому мы ожидаем некоторое эмоциональное напряжение, но будет то, что мы сами сотворим, поскольку сами по себе цифры и планеты ничего не делают, а лишь влияют на людей, которые творят что-то потребное или не потребное", – пояснил Бородачев.
Отдел кадров - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Астролог убежден, что в этот период будут происходить замены в организациях и предприятиях. "Двоечники" будут обнаружены и исключены из рабочей цепочки. Кроме того, серьезных усилий потребуют отношения в семье и бизнесе. Серьезный настрой, узаконивание отношений и дополнительные договоренности в этот период приведут к долгосрочным и устойчивым отношениям в будущем.
"Сейчас важнее общественный гороскоп, биосфера, которая нас окружает, когда каждая судьба слита в единую, как у Высоцкого. Нам нужна общественная, внутренняя мобилизация. Наступает время сконцентрироваться, собрать воедино все свои возможности, избежать разночтения в собственной психике. Найти себя в профессии, если необходимо в новой, дойти до совершенства и упорядоченности", - резюмировал эксперт.
Прогноз для зодиака
Стрельцы, которые хорошо выполняют свои обязанности, имеют шанс возвыситься в профессии и обществе.
Близнецам предстоит переживать серьезные метания. От проведенного анализа и сделанного выбора будет зависеть судьба окружающих и своя собственная.
Ракам необходимо укреплять семью, от них зависит атмосфера дома и на работе.
Водолеи будут преодолевать трудности одна за другой, высока вероятность выстоять и в дальнейшем приблизиться к желаемому.
Лев станет примером для многих, что потребует от него концентрации и благородства.
Рыбы ощутят влияние Юпитера, будут проявлять благожелательность и самопожертвование. Однако уже ко второй половине декабря мягкость сменится силой для успешного достижения результатов. От Рыб, также, как и Овнов, в декабре будет зависеть атмосфера в обществе.
Рациональность Девы будет особенно востребована в это время, улучшая с помощью своей аккуратности и пытливости жизнь своих близких.
Весы окажутся в неоднозначной позиции. Не у всех в руках будут инструменты, которые способны привести к благополучию, нужно сделать выбор между выживанием и принципами во всех сферах жизни.
Тельцы могут попасть в ловушку обстоятельств. Хорошее поведение приведет к изобилию, плохое может оставить представителей знаков ни с чем. Кроме того, им придется возвращать сформированную со стороны Скорпиона кармическую задолженность.
 
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