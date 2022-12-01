Рейтинг@Mail.ru
Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221201/netrezvyy-i-s-marikhuanoy-zaderzhanie-voditelya-na-angarskom-perevale-1125640386.html
Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале
Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале
На Ангарском перевале в Крыму задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T17:04
2022-12-01T17:04
крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/19/1119093125_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_ab25e43edc209ac354bfc1369eb41b08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На Ангарском перевале в Крыму задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Автомобиль Chevrolet Aveo остановили днем для проверки на посту Ангарского перевала. За рулем находился 49-летний житель Джанкойского района. Инспектор обратил внимание на странное поведение водителя и предложил ему пройти освидетельствование. Мужчина отказался, за что в отношении него составили протокол.Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркосодержащим растением (рода Cannabis) общим весом 292 граммов. Возбуждено уголовное дело. За незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник находится под домашним арестом.
https://crimea.ria.ru/20221028/optovyy-kurer-molodoy-kerchanin-mozhet-sest-na-20-let-za-narkotiki-1125133631.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/19/1119093125_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_a2e0feb2160674c5e2fa3f3d4aa38ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия
Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале

На Ангарском перевале в Крыму поймали нетрезвого водителя с наркотиками

17:04 01.12.2022
 
© Фото: pixabayНаручники
Наручники
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На Ангарском перевале в Крыму задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
Автомобиль Chevrolet Aveo остановили днем для проверки на посту Ангарского перевала. За рулем находился 49-летний житель Джанкойского района. Инспектор обратил внимание на странное поведение водителя и предложил ему пройти освидетельствование. Мужчина отказался, за что в отношении него составили протокол.
"В ходе досмотра машины полицейские обнаружили в салоне автомобиля под панелью приборов полиэтиленовый сверток с растительным веществом серо-зеленого цвета, имеющее специфический запах. Водитель пояснил полицейским, что в свертке спрятана марихуана, которую он приобрел для личного употребления, без цели сбыта", - рассказали в ведомстве.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркосодержащим растением (рода Cannabis) общим весом 292 граммов. Возбуждено уголовное дело. За незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник находится под домашним арестом.
Уголовный кодекс Российской Федерации
28 октября, 10:13
Оптовый курьер: молодой керчанин может сесть на 20 лет за наркотики
 
КрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Российские военные освободили еще один поселок в ДНР
18:45Как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач
18:27Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
18:20Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты
18:07В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных
17:59НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем
17:27Путин анонсировал создание в России инженерного центра
17:04Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале
16:14Из украинского плена возвращены 50 российских военных
16:04Двое крымчан получили срок за экстремизм
15:51Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села
15:21Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии
15:07Первый логистический центр открыли в Крыму
14:29Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
14:17Бои в ЛНР: сводка за сутки
14:10Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья
14:01Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки
13:57ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
13:43В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России
13:18В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома
Лента новостейМолния