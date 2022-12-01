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Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале
Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале
На Ангарском перевале в Крыму задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T17:04
2022-12-01T17:04
2022-12-01T17:04
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На Ангарском перевале в Крыму задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Автомобиль Chevrolet Aveo остановили днем для проверки на посту Ангарского перевала. За рулем находился 49-летний житель Джанкойского района. Инспектор обратил внимание на странное поведение водителя и предложил ему пройти освидетельствование. Мужчина отказался, за что в отношении него составили протокол.Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркосодержащим растением (рода Cannabis) общим весом 292 граммов. Возбуждено уголовное дело. За незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник находится под домашним арестом.
https://crimea.ria.ru/20221028/optovyy-kurer-molodoy-kerchanin-mozhet-sest-na-20-let-za-narkotiki-1125133631.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, происшествия
Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале
На Ангарском перевале в Крыму поймали нетрезвого водителя с наркотиками
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На Ангарском перевале в Крыму задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
Автомобиль Chevrolet Aveo остановили днем для проверки на посту Ангарского перевала. За рулем находился 49-летний житель Джанкойского района. Инспектор обратил внимание на странное поведение водителя и предложил ему пройти освидетельствование. Мужчина отказался, за что в отношении него составили протокол.
"В ходе досмотра машины полицейские обнаружили в салоне автомобиля под панелью приборов полиэтиленовый сверток с растительным веществом серо-зеленого цвета, имеющее специфический запах. Водитель пояснил полицейским, что в свертке спрятана марихуана, которую он приобрел для личного употребления, без цели сбыта", - рассказали в ведомстве.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркосодержащим растением (рода Cannabis) общим весом 292 граммов. Возбуждено уголовное дело. За незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник находится под домашним арестом.