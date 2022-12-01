https://crimea.ria.ru/20221201/netrezvyy-i-s-marikhuanoy-zaderzhanie-voditelya-na-angarskom-perevale-1125640386.html

Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале

Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале

На Ангарском перевале в Крыму задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T17:04

2022-12-01T17:04

2022-12-01T17:04

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На Ангарском перевале в Крыму задержали нетрезвого водителя с наркотиками в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Автомобиль Chevrolet Aveo остановили днем для проверки на посту Ангарского перевала. За рулем находился 49-летний житель Джанкойского района. Инспектор обратил внимание на странное поведение водителя и предложил ему пройти освидетельствование. Мужчина отказался, за что в отношении него составили протокол.Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркосодержащим растением (рода Cannabis) общим весом 292 граммов. Возбуждено уголовное дело. За незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник находится под домашним арестом.

https://crimea.ria.ru/20221028/optovyy-kurer-molodoy-kerchanin-mozhet-sest-na-20-let-za-narkotiki-1125133631.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия