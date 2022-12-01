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Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки
Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки
Российские войска уничтожили более 40 украинских военных и семь единиц техники при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики,... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T14:01
2022-12-01T14:01
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили более 40 украинских военных и семь единиц техники при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Перше Травня может перекрыть пути снабжения украинской группировки войск.
https://crimea.ria.ru/20221201/vs-rossii-unichtozhili-tri-punkta-dislokatsii-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1125635314.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина
Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки

МО: военные РФ уничтожили более 40 боевиков ВСУ при освобождении Андреевки

14:01 01.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили более 40 украинских военных и семь единиц техники при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Андреевка ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин", – говорится в сводке ведомства.
На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР.
"В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа", - уточнили в Минобороны.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Перше Травня может перекрыть пути снабжения украинской группировки войск.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
13:57
ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
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