https://crimea.ria.ru/20221201/nazvano-kolichestvo-unichtozhennykh-boevikov-vsu-pri-osvobozhdenii-andreevki-1125635441.html
Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки
Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки
Российские войска уничтожили более 40 украинских военных и семь единиц техники при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики,... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T14:01
2022-12-01T14:01
2022-12-01T14:01
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили более 40 украинских военных и семь единиц техники при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Перше Травня может перекрыть пути снабжения украинской группировки войск.
https://crimea.ria.ru/20221201/vs-rossii-unichtozhili-tri-punkta-dislokatsii-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1125635314.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина
Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки
МО: военные РФ уничтожили более 40 боевиков ВСУ при освобождении Андреевки