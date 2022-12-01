https://crimea.ria.ru/20221201/nazvano-kolichestvo-unichtozhennykh-boevikov-vsu-pri-osvobozhdenii-andreevki-1125635441.html

Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки

Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки

Российские войска уничтожили более 40 украинских военных и семь единиц техники при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики,... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T14:01

2022-12-01T14:01

2022-12-01T14:01

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили более 40 украинских военных и семь единиц техники при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Перше Травня может перекрыть пути снабжения украинской группировки войск.

https://crimea.ria.ru/20221201/vs-rossii-unichtozhili-tri-punkta-dislokatsii-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1125635314.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина