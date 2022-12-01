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Какой вкус у хорошего ресторана? - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Какой вкус у хорошего ресторана?
Какой вкус у хорошего ресторана? - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Какой вкус у хорошего ресторана?
РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T11:00
2022-12-01T12:10
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?"Каким должен быть ресторан или кафе, чтобы привлечь посетителей и стать визитной карточкой Крыма? Теперь на этот вопрос есть ответ. В республике подвели итоги регионального конкурса "Лучшее предприятие общественного питания Республики Крым – 2022", в котором приняли участие 20 баров, кафе и ресторанов. Конкурс не только определяет лучших, но и формирует положительный деловой имидж региона.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина МЕЗАВЦОВА.— председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей МАКЕЕВ;— председатель Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра ПТИЦЫНА.
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96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?"
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пресс-центр

Какой вкус у хорошего ресторана?

11:00 01.12.2022 (обновлено: 12:10 01.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭтнотуризм
Этнотуризм - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?"
Каким должен быть ресторан или кафе, чтобы привлечь посетителей и стать визитной карточкой Крыма?
Теперь на этот вопрос есть ответ. В республике подвели итоги регионального конкурса "Лучшее предприятие общественного питания Республики Крым – 2022", в котором приняли участие 20 баров, кафе и ресторанов. Конкурс не только определяет лучших, но и формирует положительный деловой имидж региона.

Как развивается ресторанная индустрия в регионе? Как выглядит современный общепит? Чем могут удивить посетителей крымские рестораторы? Что нужно знать, чтобы поход в ресторан не обернулся проблемами со здоровьем?

Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина МЕЗАВЦОВА.
— председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей МАКЕЕВ;
— председатель Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра ПТИЦЫНА.
Заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова
Заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова
1 из 4
Заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПредседатель Правления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев
Председатель Правления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев
2 из 4
Председатель Правления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПредседатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра Птицына
Председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра Птицына
3 из 4
Председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра Птицына
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
Пресс-конференция Какой вкус у хорошего ресторана?
4 из 4
Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
1 из 4
Заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова
2 из 4
Председатель Правления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
3 из 4
Председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра Птицына
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
4 из 4
Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
 
Пресс-центр
 
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