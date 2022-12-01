Какой вкус у хорошего ресторана?
11:00 01.12.2022 (обновлено: 12:10 01.12.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭтнотуризм
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 01 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?"
Каким должен быть ресторан или кафе, чтобы привлечь посетителей и стать визитной карточкой Крыма?
Теперь на этот вопрос есть ответ. В республике подвели итоги регионального конкурса "Лучшее предприятие общественного питания Республики Крым – 2022", в котором приняли участие 20 баров, кафе и ресторанов. Конкурс не только определяет лучших, но и формирует положительный деловой имидж региона.
Как развивается ресторанная индустрия в регионе? Как выглядит современный общепит? Чем могут удивить посетителей крымские рестораторы? Что нужно знать, чтобы поход в ресторан не обернулся проблемами со здоровьем?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина МЕЗАВЦОВА.
— председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей МАКЕЕВ;
— председатель Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра ПТИЦЫНА.
Заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова
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Заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПредседатель Правления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев
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Председатель Правления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПредседатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра Птицына
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Председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра Птицына
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
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Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
1 из 4
Заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова
2 из 4
Председатель Правления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
3 из 4
Председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра Птицына
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
4 из 4
Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев