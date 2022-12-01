https://crimea.ria.ru/20221201/kakoy-vkus-u-khoroshego-restorana-1125583741.html

Какой вкус у хорошего ресторана?

Какой вкус у хорошего ресторана? - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Какой вкус у хорошего ресторана?

РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T11:00

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2022-12-01T12:10

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?"Каким должен быть ресторан или кафе, чтобы привлечь посетителей и стать визитной карточкой Крыма? Теперь на этот вопрос есть ответ. В республике подвели итоги регионального конкурса "Лучшее предприятие общественного питания Республики Крым – 2022", в котором приняли участие 20 баров, кафе и ресторанов. Конкурс не только определяет лучших, но и формирует положительный деловой имидж региона.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина МЕЗАВЦОВА.— председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей МАКЕЕВ;— председатель Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя, заместитель председателя экспертной конкурсной комиссии Александра ПТИЦЫНА.

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2022

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Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?" Пресс-конференция "Какой вкус у хорошего ресторана?" в пресс-центре РИА Новости Крым 2022-12-01T11:00 true PT45M34S

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пресс-центр