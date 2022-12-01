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Какой сегодня праздник: 1 декабря - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Какой сегодня праздник: 1 декабря
Какой сегодня праздник: 1 декабря - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Какой сегодня праздник: 1 декабря
В первый день зимы во всем мире ведут борьбу со СПИДом и отмечают День Антарктиды, в разных странах с профессиональным праздником поздравляют неврологов, а в... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-12-01T00:00
2022-11-30T13:56
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общество
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В первый день зимы во всем мире ведут борьбу со СПИДом и отмечают День Антарктиды, в разных странах с профессиональным праздником поздравляют неврологов, а в России - хоккеистов. Также в этот день на экраны вышел первый вестерн, была придумана игра баскетбол, а еще родились юморист Геннадий Хазанов, рок-музыкант Гарик Сукачев, иллюзионист Амаяк Акопян.1 декабря 1988 года Всемирная организация здравоохранения и Генеральная Ассамблея ООН приняли решение ежегодно отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day). Дата касается огромного числа людей: сейчас в мире живут 37,9 миллионов человек инфицированных ВИЧ. Четверть из них не знают о своем статусе.1 декабря 1959 года 12 стран мира (к которым позже присоединились и другие) решили, что в мире должен быть хоть один совершенно мирный континент, где не должно быть ни одной военной базы или армейского формирования. С тех пор в первый зимний день отмечается День самой холодной, но самой мирной Антарктиды. Кстати, территория Антарктиды не принадлежит ни одной стране мира, а еще в Антарктиде есть собственная валюта.Головной мозг состоит в среднем примерно из 100 миллиардов нейронов. Если все эти нейроны выстроить в линию, то длина этой линии составит 966 км. Во всем этом отлично разбираются неврологи, которые лечат заболевания центральной и периферической нервной системы человека. У этих специалистов сегодня профессиональный праздник.А в России сегодня праздник смелых, поскольку, как известно, "трус не играет в хоккей". День хоккея в нашей стране отмечают с 2007 года по инициативе известного хоккеиста-чемпиона Владислава Третьяка. Кстати, первая шайба была квадратной, а первая сетка на воротах появилась благодаря рыбаку и энтузиасту в области хоккея Френсису Нель Нону - чтобы не возникало споров, попала все-таки шайба в ворота или нет.Знаменательные событияВ 1903 году на экраны вышел первый вестерн "Большое ограбление поезда" - немой фильм режиссера Эдвина Портера. "Он положил начало новому жанру американского кино", - писали кинокритики. А вот и нет. До этого вестерны уже благополучно снимали другие режиссеры. Просто Эдвин оказался самым находчивым и превратил кино в аттракцион. Представьте, вы заходите в кинотеатр, устроенный внутри по типу железнодорожного вагона, занимаете свое место и смотрите в "окно", которое на самом деле является экраном. Сначала вам показывают мелькающие пейзажи, затем в вдруг появляется бандит с дикого Запада, который стреляет прямо в вас. И только потом начинается фильм "Большое ограбление поезда".А вот другой находчивый господин двенадцатью годами ранее – 1 декабря 1891 года – думал, как завлечь на уроки физкультуры нерадивых студентов. Для этого он решил развесить в зале фруктовые корзины, куда можно было бы забрасывать мячи. А потом еще придумал 13 правил новой игры. Этого изобретательного физрука звали Джеймс Нейсмит. Так он придумал баскетбол.Кто родился в этот деньСвое 77-летие празднует юморист и актер Геннадий Хазанов. Самый знаменитый "студент кулинарного техникума" в жизни готовить так и не научился: "Для того, чтобы не умереть с голоду, я кипячу чай! И еще я очень хорошо делаю глазунью. Могу салат сделать. А главное - я все это могу съесть", - признался как-то сам артист.Советский и российский рок-музыкант Гарик Сукачев отмечает день рождения в 63-й раз. Хулиган на сцене и отличный семьянин в жизни, Гарик входит в список 50 самых богатых и популярных людей России по версии журнала "Forbes". Неслабо!Также в этот день родились советский полководец, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков, великий русский математик Николай Лобаческий, колумбийский наркобарон Пабло Эскобар, американский кинорежиссер Вуди Аллен и самый известный советский фокусник Амаяк Акопян.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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60
новости, общество, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 1 декабря

Что празднуют в России и в мире в четверг, 1 декабря

00:00 01.12.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГеннадий Хазанов. Архивное фото
Геннадий Хазанов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В первый день зимы во всем мире ведут борьбу со СПИДом и отмечают День Антарктиды, в разных странах с профессиональным праздником поздравляют неврологов, а в России - хоккеистов. Также в этот день на экраны вышел первый вестерн, была придумана игра баскетбол, а еще родились юморист Геннадий Хазанов, рок-музыкант Гарик Сукачев, иллюзионист Амаяк Акопян.
1 декабря 1988 года Всемирная организация здравоохранения и Генеральная Ассамблея ООН приняли решение ежегодно отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day). Дата касается огромного числа людей: сейчас в мире живут 37,9 миллионов человек инфицированных ВИЧ. Четверть из них не знают о своем статусе.
1 декабря 1959 года 12 стран мира (к которым позже присоединились и другие) решили, что в мире должен быть хоть один совершенно мирный континент, где не должно быть ни одной военной базы или армейского формирования. С тех пор в первый зимний день отмечается День самой холодной, но самой мирной Антарктиды. Кстати, территория Антарктиды не принадлежит ни одной стране мира, а еще в Антарктиде есть собственная валюта.
Головной мозг состоит в среднем примерно из 100 миллиардов нейронов. Если все эти нейроны выстроить в линию, то длина этой линии составит 966 км. Во всем этом отлично разбираются неврологи, которые лечат заболевания центральной и периферической нервной системы человека. У этих специалистов сегодня профессиональный праздник.
А в России сегодня праздник смелых, поскольку, как известно, "трус не играет в хоккей". День хоккея в нашей стране отмечают с 2007 года по инициативе известного хоккеиста-чемпиона Владислава Третьяка. Кстати, первая шайба была квадратной, а первая сетка на воротах появилась благодаря рыбаку и энтузиасту в области хоккея Френсису Нель Нону - чтобы не возникало споров, попала все-таки шайба в ворота или нет.
Знаменательные события
В 1903 году на экраны вышел первый вестерн "Большое ограбление поезда" - немой фильм режиссера Эдвина Портера. "Он положил начало новому жанру американского кино", - писали кинокритики. А вот и нет. До этого вестерны уже благополучно снимали другие режиссеры. Просто Эдвин оказался самым находчивым и превратил кино в аттракцион. Представьте, вы заходите в кинотеатр, устроенный внутри по типу железнодорожного вагона, занимаете свое место и смотрите в "окно", которое на самом деле является экраном. Сначала вам показывают мелькающие пейзажи, затем в вдруг появляется бандит с дикого Запада, который стреляет прямо в вас. И только потом начинается фильм "Большое ограбление поезда".
А вот другой находчивый господин двенадцатью годами ранее – 1 декабря 1891 года – думал, как завлечь на уроки физкультуры нерадивых студентов. Для этого он решил развесить в зале фруктовые корзины, куда можно было бы забрасывать мячи. А потом еще придумал 13 правил новой игры. Этого изобретательного физрука звали Джеймс Нейсмит. Так он придумал баскетбол.
Кто родился в этот день
Свое 77-летие празднует юморист и актер Геннадий Хазанов. Самый знаменитый "студент кулинарного техникума" в жизни готовить так и не научился: "Для того, чтобы не умереть с голоду, я кипячу чай! И еще я очень хорошо делаю глазунью. Могу салат сделать. А главное - я все это могу съесть", - признался как-то сам артист.
Советский и российский рок-музыкант Гарик Сукачев отмечает день рождения в 63-й раз. Хулиган на сцене и отличный семьянин в жизни, Гарик входит в список 50 самых богатых и популярных людей России по версии журнала "Forbes". Неслабо!
Также в этот день родились советский полководец, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков, великий русский математик Николай Лобаческий, колумбийский наркобарон Пабло Эскобар, американский кинорежиссер Вуди Аллен и самый известный советский фокусник Амаяк Акопян.
 
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Заголовок открываемого материала
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