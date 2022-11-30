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Ждать ли крымчанам снега и ледяного дождя в начале декабря – эксперт - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Ждать ли крымчанам снега и ледяного дождя в начале декабря – эксперт
Ждать ли крымчанам снега и ледяного дождя в начале декабря – эксперт - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Ждать ли крымчанам снега и ледяного дождя в начале декабря – эксперт
В начале декабря в Крыму ожидается усиление ветра и довольно серьезное понижение атмосферного давления. Но катаклизмов, связанных с резким изменением... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T21:07
2022-11-30T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В начале декабря в Крыму ожидается усиление ветра и довольно серьезное понижение атмосферного давления. Но катаклизмов, связанных с резким изменением температур, ждать не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В первые дни зимы в центральной части Крыма ожидаются температуры на один-два градуса выше климатической нормы. В прибрежных районах, где климат более мягкий, еще теплее – до +8 ночью и до +14… 15 днем, отметил ученый.Не стоит переживать и за слишком быстрый приход зимы. Ни первого снега, ни тем более ледяного дождя в регионе не ожидается, заверил он.Похолодание придет на полуостров не раньше второй половины первой декады месяца. Однако и здесь минусовых температур не будет. Ночью +2…4 градуса, днем до +7 градусов, отметил метеоролог.Ранее в МЧС сообщили о затяжном штормовом предупреждение в Крыму из-за усиления ветра до 22 м/с в первый день зимы.
https://crimea.ria.ru/20221128/kakie-shiny-luchshe-stavit-na-avto-zimoy-v-krymu--ekspert-1125575345.html
https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Ждать ли крымчанам снега и ледяного дождя в начале декабря – эксперт

Насколько зимней будет погода в Крыму в первые дни декабря – прогноз метеоролога Вильфанда

21:07 30.11.2022
 
© Фото: pixabay.comЗима
Зима
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В начале декабря в Крыму ожидается усиление ветра и довольно серьезное понижение атмосферного давления. Но катаклизмов, связанных с резким изменением температур, ждать не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В первые дни зимы в центральной части Крыма ожидаются температуры на один-два градуса выше климатической нормы. В прибрежных районах, где климат более мягкий, еще теплее – до +8 ночью и до +14… 15 днем, отметил ученый.
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"В целом по региону ночью +4…6, днем немного теплее +8…11 градусов", – сообщил Вильфанд.
Не стоит переживать и за слишком быстрый приход зимы. Ни первого снега, ни тем более ледяного дождя в регионе не ожидается, заверил он.
Похолодание придет на полуостров не раньше второй половины первой декады месяца. Однако и здесь минусовых температур не будет. Ночью +2…4 градуса, днем до +7 градусов, отметил метеоролог.
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