https://crimea.ria.ru/20221130/goszakupki-otdadut-predpochtenie-vtorsyryu--abramchenko-1125619064.html
Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко
Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко
Изделия из вторсырья получат приоритет при выборе исполнителя госзакупок. Соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу уже 1 января 2023 года,... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T19:01
2022-11-30T19:01
2022-11-30T19:01
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/03/1117880387_0:54:2659:1550_1920x0_80_0_0_d0697f1eed4ff10374d326c1d9a83a93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Изделия из вторсырья получат приоритет при выборе исполнителя госзакупок. Соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу уже 1 января 2023 года, сообщила в ходе совещания с президентов РФ вице-премьер Виктория Абрамченко.Кроме того, правительство готовит несколько программ, которые позволят увеличить долю использования вторичного сырья. Две из них, которые затронут деятельность сфер строительства и промышленности, уже утверждены. На очереди еще две – для сельского хозяйства и для применения альтернативного топлива из отходов.Подчеркивается, что увеличение доли использования продуктов вторичной переработки даст ощутимый экологический и экономический эффект. По словам вице-премьера, применение вторсырья в дорожном строительстве позволит снизить его стоимость на 20%, а продукция из переработанных отходов леспромхоза в виде древесно-полимерных материалов на треть дешевле продукции из первичных ресурсов.Абрамченко напомнила, что согласно проекту "Экономика замкнутого цикла" доля вторичных ресурсов в строительстве должна достигнуть 40%, в сельском хозяйстве - 50%, в промышленности 30%.Ранее правительство РФ приняло решение отложить "мусорную реформу" еще на три года.
https://crimea.ria.ru/20221125/krymskikh-fermerov-podderzhat-goszakupkami-pri-uslozhnivsheysya-logistike-1125547082.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/03/1117880387_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_e371baf08557b82759a81c065ae2ed04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество
Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко
Вторсырье в приоритете: что изменится в госконтрактах с 2023 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Изделия из вторсырья получат приоритет при выборе исполнителя госзакупок. Соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу уже 1 января 2023 года, сообщила в ходе совещания с президентов РФ вице-премьер Виктория Абрамченко.
"С 1 января следующего года при госзакупках, например, бумажных изделий или тротуарной плитки приоритет должен отдаваться изделиям, содержащим вторсырье", – сказала Абрамченко.
Кроме того, правительство готовит несколько программ, которые позволят увеличить долю использования вторичного сырья. Две из них, которые затронут деятельность сфер строительства и промышленности, уже утверждены. На очереди еще две – для сельского хозяйства и для применения альтернативного топлива из отходов.
Подчеркивается, что увеличение доли использования продуктов вторичной переработки даст ощутимый экологический и экономический эффект. По словам вице-премьера, применение вторсырья в дорожном строительстве позволит снизить его стоимость на 20%, а продукция из переработанных отходов леспромхоза в виде древесно-полимерных материалов на треть дешевле продукции из первичных ресурсов.
Абрамченко напомнила, что согласно проекту "Экономика замкнутого цикла" доля вторичных ресурсов в строительстве должна достигнуть 40%, в сельском хозяйстве - 50%, в промышленности 30%.
Ранее правительство РФ приняло
решение отложить "мусорную реформу" еще на три года.