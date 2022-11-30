Рейтинг@Mail.ru
Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221130/goszakupki-otdadut-predpochtenie-vtorsyryu--abramchenko-1125619064.html
Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко
Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко
Изделия из вторсырья получат приоритет при выборе исполнителя госзакупок. Соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу уже 1 января 2023 года,... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T19:01
2022-11-30T19:01
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/03/1117880387_0:54:2659:1550_1920x0_80_0_0_d0697f1eed4ff10374d326c1d9a83a93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Изделия из вторсырья получат приоритет при выборе исполнителя госзакупок. Соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу уже 1 января 2023 года, сообщила в ходе совещания с президентов РФ вице-премьер Виктория Абрамченко.Кроме того, правительство готовит несколько программ, которые позволят увеличить долю использования вторичного сырья. Две из них, которые затронут деятельность сфер строительства и промышленности, уже утверждены. На очереди еще две – для сельского хозяйства и для применения альтернативного топлива из отходов.Подчеркивается, что увеличение доли использования продуктов вторичной переработки даст ощутимый экологический и экономический эффект. По словам вице-премьера, применение вторсырья в дорожном строительстве позволит снизить его стоимость на 20%, а продукция из переработанных отходов леспромхоза в виде древесно-полимерных материалов на треть дешевле продукции из первичных ресурсов.Абрамченко напомнила, что согласно проекту "Экономика замкнутого цикла" доля вторичных ресурсов в строительстве должна достигнуть 40%, в сельском хозяйстве - 50%, в промышленности 30%.Ранее правительство РФ приняло решение отложить "мусорную реформу" еще на три года.
https://crimea.ria.ru/20221125/krymskikh-fermerov-podderzhat-goszakupkami-pri-uslozhnivsheysya-logistike-1125547082.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/03/1117880387_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_e371baf08557b82759a81c065ae2ed04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество
Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко

Вторсырье в приоритете: что изменится в госконтрактах с 2023 года

19:01 30.11.2022
 
© РИА Новости . Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкВиктория Абрамченко
Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Vladimir Fedorenko
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Изделия из вторсырья получат приоритет при выборе исполнителя госзакупок. Соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу уже 1 января 2023 года, сообщила в ходе совещания с президентов РФ вице-премьер Виктория Абрамченко.
"С 1 января следующего года при госзакупках, например, бумажных изделий или тротуарной плитки приоритет должен отдаваться изделиям, содержащим вторсырье", – сказала Абрамченко.
Кроме того, правительство готовит несколько программ, которые позволят увеличить долю использования вторичного сырья. Две из них, которые затронут деятельность сфер строительства и промышленности, уже утверждены. На очереди еще две – для сельского хозяйства и для применения альтернативного топлива из отходов.
Подчеркивается, что увеличение доли использования продуктов вторичной переработки даст ощутимый экологический и экономический эффект. По словам вице-премьера, применение вторсырья в дорожном строительстве позволит снизить его стоимость на 20%, а продукция из переработанных отходов леспромхоза в виде древесно-полимерных материалов на треть дешевле продукции из первичных ресурсов.
На зеленогорской кумысной ферме - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 16:13
Крымских фермеров поддержат госзакупками при усложнившейся логистике
Абрамченко напомнила, что согласно проекту "Экономика замкнутого цикла" доля вторичных ресурсов в строительстве должна достигнуть 40%, в сельском хозяйстве - 50%, в промышленности 30%.
Ранее правительство РФ приняло решение отложить "мусорную реформу" еще на три года.
 
ЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым
19:39Какие продукты подорожают в Крыму в декабре
19:18Севастопольцы решают судьбу парка природы "Фисташки у бухты Круглой"
19:01Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко
18:38Крымчанам разрешили запускать салюты в новогоднюю ночь
18:21Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря
18:04Крымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоит
17:29Андреевка в ДНР полностью освобождена — Минобороны
17:15Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО
16:52Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев
16:41"Купол может стать крышкой": Захарова о плане Киева купить ПВО у Израиля
16:31НАТО не должно быть целью Украины — генсек
16:24Пожар в Бахчисарайском районе – в сгоревшем доме найден погибший
15:54Угрозы Крыму со стороны Киева будут устранены – МИД России
15:51Работа Керченской паромной переправы возобновлена
15:47Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым
15:36Украина не сможет преодолеть блэкаут так быстро, как Крым – депутат ГД
15:24Парк чудес и приключений "Дримвуд" приглашает на новогодние каникулы
15:13Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны
15:12В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ
Лента новостейМолния