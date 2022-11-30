https://crimea.ria.ru/20221130/goszakupki-otdadut-predpochtenie-vtorsyryu--abramchenko-1125619064.html

Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко

Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Госзакупки отдадут предпочтение вторсырью – Абрамченко

Изделия из вторсырья получат приоритет при выборе исполнителя госзакупок. Соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу уже 1 января 2023 года,... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T19:01

2022-11-30T19:01

2022-11-30T19:01

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Изделия из вторсырья получат приоритет при выборе исполнителя госзакупок. Соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу уже 1 января 2023 года, сообщила в ходе совещания с президентов РФ вице-премьер Виктория Абрамченко.Кроме того, правительство готовит несколько программ, которые позволят увеличить долю использования вторичного сырья. Две из них, которые затронут деятельность сфер строительства и промышленности, уже утверждены. На очереди еще две – для сельского хозяйства и для применения альтернативного топлива из отходов.Подчеркивается, что увеличение доли использования продуктов вторичной переработки даст ощутимый экологический и экономический эффект. По словам вице-премьера, применение вторсырья в дорожном строительстве позволит снизить его стоимость на 20%, а продукция из переработанных отходов леспромхоза в виде древесно-полимерных материалов на треть дешевле продукции из первичных ресурсов.Абрамченко напомнила, что согласно проекту "Экономика замкнутого цикла" доля вторичных ресурсов в строительстве должна достигнуть 40%, в сельском хозяйстве - 50%, в промышленности 30%.Ранее правительство РФ приняло решение отложить "мусорную реформу" еще на три года.

https://crimea.ria.ru/20221125/krymskikh-fermerov-podderzhat-goszakupkami-pri-uslozhnivsheysya-logistike-1125547082.html

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экономика, общество