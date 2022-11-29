https://crimea.ria.ru/20221129/vs-rf-unichtozhili-radiolokator-pelikan-dlya-ukrainskikh-zenitok-1125599779.html

ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток

ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток - РИА Новости Крым, 29.11.2022

ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток

Вооруженные силы России уничтожили украинский радиолокатор "Пеликан" для корректировки зениток, американский радиолокатор AN/TPQ-37 и склад вооружения ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T15:17

2022-11-29T15:17

2022-11-29T15:17

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский радиолокатор "Пеликан" для корректировки зениток, американский радиолокатор AN/TPQ-37 и склад вооружения ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России."В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", — говорится в сводке.Еще один радиолокатор, производства США, AN/TPQ-37 был уничтожен российскими войсками в ДНР под Николаевкой. Кроме того, в ЛНР Вооруженные силы России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". Также поражен склад хранения боеприпасов украинских формирований."В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — уточнили в оборонном ведомстве

https://crimea.ria.ru/20221128/vks-rossii-unichtozhili-bronetekhniku-vsu-na-pogruzke-pod-dneprom-1125579708.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)