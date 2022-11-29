https://crimea.ria.ru/20221129/vs-rf-unichtozhili-radiolokator-pelikan-dlya-ukrainskikh-zenitok-1125599779.html
ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток
ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток - РИА Новости Крым, 29.11.2022
ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток
Вооруженные силы России уничтожили украинский радиолокатор "Пеликан" для корректировки зениток, американский радиолокатор AN/TPQ-37 и склад вооружения ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T15:17
2022-11-29T15:17
2022-11-29T15:17
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский радиолокатор "Пеликан" для корректировки зениток, американский радиолокатор AN/TPQ-37 и склад вооружения ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России."В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", — говорится в сводке.Еще один радиолокатор, производства США, AN/TPQ-37 был уничтожен российскими войсками в ДНР под Николаевкой. Кроме того, в ЛНР Вооруженные силы России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". Также поражен склад хранения боеприпасов украинских формирований."В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — уточнили в оборонном ведомстве
https://crimea.ria.ru/20221128/vks-rossii-unichtozhili-bronetekhniku-vsu-na-pogruzke-pod-dneprom-1125579708.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток
Российские войска уничтожили радиолокатор "Пеликан" для корректировки украинских зениток
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский радиолокатор "Пеликан" для корректировки зениток, американский радиолокатор AN/TPQ-37 и склад вооружения ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", — говорится в сводке.
Еще один радиолокатор, производства США, AN/TPQ-37 был уничтожен российскими войсками в ДНР под Николаевкой. Кроме того, в ЛНР Вооруженные силы России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". Также поражен склад хранения боеприпасов украинских формирований.
"В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — уточнили в оборонном ведомстве