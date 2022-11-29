Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221129/vs-rf-unichtozhili-radiolokator-pelikan-dlya-ukrainskikh-zenitok-1125599779.html
ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток
ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток - РИА Новости Крым, 29.11.2022
ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток
Вооруженные силы России уничтожили украинский радиолокатор "Пеликан" для корректировки зениток, американский радиолокатор AN/TPQ-37 и склад вооружения ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T15:17
2022-11-29T15:17
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0a/1125312224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db7f5d814d147b1639a53f15bd952bb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский радиолокатор "Пеликан" для корректировки зениток, американский радиолокатор AN/TPQ-37 и склад вооружения ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России."В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", — говорится в сводке.Еще один радиолокатор, производства США, AN/TPQ-37 был уничтожен российскими войсками в ДНР под Николаевкой. Кроме того, в ЛНР Вооруженные силы России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". Также поражен склад хранения боеприпасов украинских формирований."В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — уточнили в оборонном ведомстве
https://crimea.ria.ru/20221128/vks-rossii-unichtozhili-bronetekhniku-vsu-na-pogruzke-pod-dneprom-1125579708.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0a/1125312224_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_89fea86e6a2b5a7c3892533aead716a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток

Российские войска уничтожили радиолокатор "Пеликан" для корректировки украинских зениток

15:17 29.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий расчета РЗСО
Военнослужащий расчета РЗСО - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский радиолокатор "Пеликан" для корректировки зениток, американский радиолокатор AN/TPQ-37 и склад вооружения ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", — говорится в сводке.
Еще один радиолокатор, производства США, AN/TPQ-37 был уничтожен российскими войсками в ДНР под Николаевкой. Кроме того, в ЛНР Вооруженные силы России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". Также поражен склад хранения боеприпасов украинских формирований.
"В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — уточнили в оборонном ведомстве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 14:33
ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ на погрузке под Днепром
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Заммэра Херсона задержан на Украине
15:36Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым
15:17ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток
15:05Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ
15:03В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО
14:50Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны
14:45Глава Конституционного суда назвал способ возвращения смертной казни в РФ
14:03В Крыму начали производить противотанковые заграждения
13:52Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе
13:23ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
13:09В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ
13:00В Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года
12:45В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк
12:37Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты
12:27Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются
11:58Союзные силы освободили два поселка в ДНР
11:46Симферопольцев призвали не пугаться мутной воды из кранов
11:41Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
11:30В Симферополе наказали 13 дрифтеров
11:04В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
Лента новостейМолния