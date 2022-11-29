https://crimea.ria.ru/20221129/veter-krepchaet-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1125585549.html
Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
В Крыму во вторник прогнозируют прохладную и ветреную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы ляжет туман. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T00:01
2022-11-29T00:01
2022-11-29T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник прогнозируют прохладную и ветреную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы ляжет туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +8...10.В Севастополе облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте и Алуште пройдут дожди. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +11…13.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажу +5…7 градусов, днем +9…11 тепла.В Евпатории также без осадков, однако температура воздуха ниже на несколько градусов. Ночью ожидается до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9.По всему полуострову до четверга, 1 декабря, действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.
https://crimea.ria.ru/20221128/zatyazhnoe-shtormovoe-v-krymu-ozhidaetsya-silnyy-veter-1125577895.html
https://crimea.ria.ru/20221127/v-krymu-prognoziruyut-zamorozki-1125542341.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник, 29 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник прогнозируют прохладную и ветреную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы ляжет туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, днем +6…11, на побережье до +14", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +8...10.
В Севастополе облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.
В Ялте и Алуште пройдут дожди. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +11…13.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажу +5…7 градусов, днем +9…11 тепла.
В Евпатории также без осадков, однако температура воздуха ниже на несколько градусов. Ночью ожидается до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9.
По всему полуострову до четверга, 1 декабря, действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.