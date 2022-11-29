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Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
В Крыму во вторник прогнозируют прохладную и ветреную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы ляжет туман. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T00:01
2022-11-29T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник прогнозируют прохладную и ветреную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы ляжет туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +8...10.В Севастополе облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте и Алуште пройдут дожди. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +11…13.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажу +5…7 градусов, днем +9…11 тепла.В Евпатории также без осадков, однако температура воздуха ниже на несколько градусов. Ночью ожидается до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9.По всему полуострову до четверга, 1 декабря, действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.
https://crimea.ria.ru/20221128/zatyazhnoe-shtormovoe-v-krymu-ozhidaetsya-silnyy-veter-1125577895.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, погода в крыму, крымская погода
Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник, 29 ноября

00:01 29.11.2022
 
© mat-brown-150387/pexelsФлюгер
Флюгер
© mat-brown-150387/pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник прогнозируют прохладную и ветреную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы ляжет туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, днем +6…11, на побережье до +14", – говорится в сообщении синоптиков.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +8...10.
Ветреная погода. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Затяжное штормовое: в Крыму ожидается сильный ветер
В Севастополе облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.
В Ялте и Алуште пройдут дожди. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +11…13.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажу +5…7 градусов, днем +9…11 тепла.
В Евпатории также без осадков, однако температура воздуха ниже на несколько градусов. Ночью ожидается до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9.
Первые заморозки в горах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 09:11
В Крыму прогнозируют заморозки
По всему полуострову до четверга, 1 декабря, действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
22:03Главные события и заявления дня: 28 ноября
21:53В Керчи в жилом доме обрушился балкон
21:52В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей
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