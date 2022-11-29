https://crimea.ria.ru/20221129/veter-krepchaet-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1125585549.html

Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник

Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник

В Крыму во вторник прогнозируют прохладную и ветреную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы ляжет туман. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T00:01

2022-11-29T00:01

2022-11-29T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник прогнозируют прохладную и ветреную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы ляжет туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +8...10.В Севастополе облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте и Алуште пройдут дожди. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +11…13.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажу +5…7 градусов, днем +9…11 тепла.В Евпатории также без осадков, однако температура воздуха ниже на несколько градусов. Ночью ожидается до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9.По всему полуострову до четверга, 1 декабря, действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.

https://crimea.ria.ru/20221128/zatyazhnoe-shtormovoe-v-krymu-ozhidaetsya-silnyy-veter-1125577895.html

https://crimea.ria.ru/20221127/v-krymu-prognoziruyut-zamorozki-1125542341.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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