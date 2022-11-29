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На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына
На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына - РИА Новости Крым, 29.11.2022
На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына
На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области украинские боевики убили женщину и ее сына, требуя денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T09:46
2022-11-29T09:46
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области украинские боевики убили женщину и ее сына, требуя денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Снигиревского района Юрия Барбашова.По его словам, в те места, где проходит фильтрация, не допускают даже лояльных киевскому режиму журналистов, поскольку там совершаются расправы над неугодными украинским властям людьми."Происходящее там не имеет никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав. И все это поддерживается мировым сообществом так называемым, Европой", – констатировал глава Снигиревского района.Ранее внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил о казни украинскими боевиками не менее 100 мирных жителей в Херсоне, около 200 жителей пропали без вести.Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о репрессиях украинских военных против гражданских, которые проводятся на правобережье Днепра. По его словам, зашедшие туда украинские националисты начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения.
https://crimea.ria.ru/20221124/sk-rf-proverit-informatsiyu-o-raspravakh-vsu-nad-mirnymi-zhitelyami-khersona-1125521278.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына

Барбашов: на подконтрольной Киеву части Херсонщины насмерть забили мать и сына из-за денег

09:46 29.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области украинские боевики убили женщину и ее сына, требуя денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Снигиревского района Юрия Барбашова.
"Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью – мать и сына – забили до полусмерти, потребовали денег, а потом мы узнали, что их забили насмерть", – рассказал Барбашов.
По его словам, в те места, где проходит фильтрация, не допускают даже лояльных киевскому режиму журналистов, поскольку там совершаются расправы над неугодными украинским властям людьми.
"Происходящее там не имеет никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав. И все это поддерживается мировым сообществом так называемым, Европой", – констатировал глава Снигиревского района.
Ранее внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил о казни украинскими боевиками не менее 100 мирных жителей в Херсоне, около 200 жителей пропали без вести.
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о репрессиях украинских военных против гражданских, которые проводятся на правобережье Днепра. По его словам, зашедшие туда украинские националисты начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения.
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