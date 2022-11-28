https://crimea.ria.ru/20221128/vs-rossii-podavili-popytku-kontrnastupleniya-vsu-v-artemovske-1125580246.html
ВС России подавили попытку контрнаступления ВСУ в Артемовске
ВС России подавили попытку контрнаступления ВСУ в Артемовске - РИА Новости Крым, 28.11.2022
ВС России подавили попытку контрнаступления ВСУ в Артемовске
Российские войска сдержали наступление украинских боевиков на четырех направлениях по линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Об этом в понедельник РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T14:50
2022-11-28T14:50
2022-11-28T14:51
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска сдержали наступление украинских боевиков на четырех направлениях по линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.На Купянском направлении противник попытался напасть в направлении Куземовки в ЛНР. Атака была отражена, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.На Красно-Лиманском направлении в ЛНР российская артиллерия нанесла упреждающий огонь по двум тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления."В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа", — сообщили в министерстве.На Артемовском направлении противник пытался контратаковать, чтобы остановить наступление российских войск.На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ.Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ >>"За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты", — рассказали в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221128/vks-rossii-unichtozhili-bronetekhniku-vsu-na-pogruzke-pod-dneprom-1125579708.html
https://crimea.ria.ru/20221128/kadyrov-pokazal-kak-chechenskie-siloviki-ischut-diversantov-na-khersonschine-1125578482.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС России подавили попытку контрнаступления ВСУ в Артемовске
Минобороны: российские военные отбили контратаку ВСУ в ДНР
14:50 28.11.2022 (обновлено: 14:51 28.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска сдержали наступление украинских боевиков на четырех направлениях по линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
На Купянском направлении противник попытался напасть в направлении Куземовки в ЛНР. Атака была отражена, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.
На Красно-Лиманском направлении в ЛНР российская артиллерия нанесла упреждающий огонь по двум тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления.
"В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа", — сообщили в министерстве.
На Артемовском направлении противник пытался контратаковать, чтобы остановить наступление российских войск.
"Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль", — доложили в оборонном ведомстве.
На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ.
"За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты", — рассказали в Минобороны.