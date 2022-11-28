https://crimea.ria.ru/20221128/kak-vvozyat-v-rossiyu-tovary-dlya-nuzhd-svo--otvet-tamozhennoy-sluzhby-1125572980.html

Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы

Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы

Федеральная таможенная служба опровергла распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы задержке товаров для нужд спецоперации на границе с Россией... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T09:27

2022-11-28T09:27

2022-11-28T09:27

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111695/12/1116951205_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_d2920e75b4e5cdcb0df325fef3b10cea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Федеральная таможенная служба опровергла распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы задержке товаров для нужд спецоперации на границе с Россией. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства >>В службе подчеркнули, что для ускорения выпуска и доставки таких товаров организовано оперативное взаимодействие с Минобороны России.Ранее в правительстве объяснили, кто может проводить закупки для нужд СВО.

https://crimea.ria.ru/20221124/rabotayuschiy-na-nuzhdy-svo-biznes-poluchit-lgotnyy-zaym--aksenov-1125520029.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)