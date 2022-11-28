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Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы
Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы
Федеральная таможенная служба опровергла распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы задержке товаров для нужд спецоперации на границе с Россией... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Федеральная таможенная служба опровергла распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы задержке товаров для нужд спецоперации на границе с Россией. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства &gt;&gt;В службе подчеркнули, что для ускорения выпуска и доставки таких товаров организовано оперативное взаимодействие с Минобороны России.Ранее в правительстве объяснили, кто может проводить закупки для нужд СВО.
https://crimea.ria.ru/20221124/rabotayuschiy-na-nuzhdy-svo-biznes-poluchit-lgotnyy-zaym--aksenov-1125520029.html
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специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы

ФТС опровергла информацию об усилении контроля при ввозе в РФ товаров для нужд СВО

09:27 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМобильный досмотровый комплекс Таможенной службы в пункте пропуска "Джанкой"
Мобильный досмотровый комплекс Таможенной службы в пункте пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Федеральная таможенная служба опровергла распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы задержке товаров для нужд спецоперации на границе с Россией. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства >>
"Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления товаров, предназначенных для нужд СВО, находятся на личном контроле руководства ФТС России и таможенных органов", – сообщили в ведомстве.
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В службе подчеркнули, что для ускорения выпуска и доставки таких товаров организовано оперативное взаимодействие с Минобороны России.
Ранее в правительстве объяснили, кто может проводить закупки для нужд СВО.
 
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