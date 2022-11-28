https://crimea.ria.ru/20221128/kak-vvozyat-v-rossiyu-tovary-dlya-nuzhd-svo--otvet-tamozhennoy-sluzhby-1125572980.html
Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы
Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы
Федеральная таможенная служба опровергла распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы задержке товаров для нужд спецоперации на границе с Россией... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T09:27
2022-11-28T09:27
2022-11-28T09:27
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Федеральная таможенная служба опровергла распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы задержке товаров для нужд спецоперации на границе с Россией. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства >>В службе подчеркнули, что для ускорения выпуска и доставки таких товаров организовано оперативное взаимодействие с Минобороны России.Ранее в правительстве объяснили, кто может проводить закупки для нужд СВО.
https://crimea.ria.ru/20221124/rabotayuschiy-na-nuzhdy-svo-biznes-poluchit-lgotnyy-zaym--aksenov-1125520029.html
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Как ввозят в Россию товары для нужд СВО – ответ таможенной службы
ФТС опровергла информацию об усилении контроля при ввозе в РФ товаров для нужд СВО