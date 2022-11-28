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Из-за отключений электроэнергии на Украине возник дефицит хлеба - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Из-за отключений электроэнергии на Украине возник дефицит хлеба
Из-за отключений электроэнергии на Украине возник дефицит хлеба - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Из-за отключений электроэнергии на Украине возник дефицит хлеба
На Украине возникли трудности с выпечкой хлеба из-за регулярных отключений электроэнергии. Об этом заявил первый вице-президент "Всеукраинской ассоциации... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T18:23
2022-11-28T18:23
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На Украине возникли трудности с выпечкой хлеба из-за регулярных отключений электроэнергии. Об этом заявил первый вице-президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко.По его словам, процесс выпечки хлебобулочных изделий непрерывен, в связи с чем аварийные отключения электричества препятствуют соблюдению технологии и приводят к отправке на утилизацию тонн продуктов."Процесс выпечки хлеба непрерывен, и во время действия графика стабилизационных или аварийных отключений мы не сможем обеспечить технологию. Есть довольно долгий цикл производства определенных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки занимает более шести часов. И прервать этот процесс на любом этапе или остановить печь – значит отправить всю партию, а это тонны хлеба, на утилизацию", - сказал Дученко в интервью Agro Portal.Он также уточнил, что генераторы, которые используют для стабильной работы предприятия, могут обеспечить лишь минимальное производство."Это день или два максимум, но работать и производить хлеб в достаточном количестве на генераторах невозможно", – сказал он.Ранее украинские СМИ уже сообщали о проблемах с запасами хлеба в Киеве и области. При этом супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
https://crimea.ria.ru/20221127/v-kieve-20-punktov-nesokrushimosti-okazalis-zakryty-1125565659.html
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире
Из-за отключений электроэнергии на Украине возник дефицит хлеба

На Украине появились проблемы с выпечкой хлеба из-за отключений электроэнергии

18:23 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХлеб
Хлеб - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На Украине возникли трудности с выпечкой хлеба из-за регулярных отключений электроэнергии. Об этом заявил первый вице-президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко.
По его словам, процесс выпечки хлебобулочных изделий непрерывен, в связи с чем аварийные отключения электричества препятствуют соблюдению технологии и приводят к отправке на утилизацию тонн продуктов.
"Процесс выпечки хлеба непрерывен, и во время действия графика стабилизационных или аварийных отключений мы не сможем обеспечить технологию. Есть довольно долгий цикл производства определенных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки занимает более шести часов. И прервать этот процесс на любом этапе или остановить печь – значит отправить всю партию, а это тонны хлеба, на утилизацию", - сказал Дученко в интервью Agro Portal.
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Он также уточнил, что генераторы, которые используют для стабильной работы предприятия, могут обеспечить лишь минимальное производство.
"Это день или два максимум, но работать и производить хлеб в достаточном количестве на генераторах невозможно", – сказал он.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о проблемах с запасами хлеба в Киеве и области.
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При этом супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
 
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