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В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 27.11.2022
В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 12 декабря. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T19:11
2022-11-27T19:11
2022-11-27T19:16
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 12 декабря. Об этом сообщили в правительстве города.Правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе.В связи с действием "желтого" уровня террористической опасности гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 12 декабря
19:11 27.11.2022 (обновлено: 19:16 27.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 12 декабря. Об этом сообщили в правительстве города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 часов 27 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18 часов 12 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.
Правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе.
В связи с действием "желтого" уровня террористической опасности гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.