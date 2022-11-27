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Симферополь без воды – более 10 сел и 30 улиц города

Симферополь без воды – более 10 сел и 30 улиц города - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Симферополь без воды – более 10 сел и 30 улиц города

В Симферополе в понедельник и вторник по ряду улиц не будет воды из-за ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T19:41

2022-11-27T19:41

2022-11-27T19:41

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

симферополь

крым

водное хозяйство крыма

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник и вторник по ряду улиц не будет воды из-за ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, с 21 часа 28 ноября из-за ремонтов на очистных сооружениях без воды останутся села Молочное, Трехпрудное, Трудолюбово, СТ "Ивушки", Приятное Свидание, СТ "Союз", Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Фонтаны, Обрыв, Залесье, микрорайоны Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Акъ-Мечеть.Кроме того, водоснабжение ограничат по следующим адресам в Симферополе: ул. Г. Сталинграда, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова (частично), пр-д Высоковольтный, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, ул. Севастопольская, пр. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Самокиша (частично), ул. Жуковского, ул. Трансформаторная, ул. Г. Васильева, пер. Элеваторный (частично), ул. 60 лет Октября, ул. Аральская, ул. 1 Конной Армии, ул. Залесская, ул. Табачная, ул. Красных Зорь, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Димитрова, ул. Целинная, ул. Дружбы, ул. Соколиная, ул. Шевченко, ул. Баррикадная, пер. Баррикадный, ул. Бастионная, ул. Голубиная, ул. Санитарная, ул. Мускатная, ул. Тополевая, ул. Гавена, пер. Гавена, ул. Сизаса, ул. Толбухина, ул. Сочинская, пер. Русский, ул. Зенитная, ул. Русская, ул. Гражданская, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Новороссийская, ул. Миллера, ул. Батурина, ул. Ливневая, пер. Ореховый, ул. Крымских Партизан, ул. Трубаченко, пер. Батумский и прилегающие улицы.Выполнить основной объем работ планируют до 21 часа 29 ноября, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06 часам 30 ноября.Также, во вторник 29 ноября, с 10 до 13 часов возможны перебои в подаче воды в Молодежном из-за работ на насосной станции.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь, крым, водное хозяйство крыма, вода в крыму